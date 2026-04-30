Mercado de Abasto: temen que Luis Bello frene la intervención

Ayer, miércoles, la Junta Municipal de Asunción resolvió aprobar una intervención de la administración del Mercado de Abasto ante denuncias y manifestaciones de permisionarios de ese emblemático espacio comercial de la capital, quienes alegan la existencia de irregularidades como una ‘caja paralela’ de recaudación y exigen la destitución del director del mercado, Carlos García.

En conversación con ABC Color este jueves, Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas, que agremia a permisionarios del Abasto, dijo estar gratamente sorprendida por la decisión de la Junta Municipal.

Sin embargo, dijo tener información de que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, Partido Colorado), buscará “atajar” la intervención.

Cobros excesivos y ‘caja paralela’

Los permisionarios denuncian supuestos hechos irregulares como pedidos de cantidades exageradas de dinero para la adjudicación o renovación de los permisos para puestos en el Abasto y la recaudación de fondos para una ‘caja paralela’ a las arcas oficiales de la Municipalidad.

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El pasado lunes, durante una movilización de permisionarios en el Abasto, Leguizamón dijo a ABC que cuenta con grabaciones en las que funcionarios municipales admiten que deben recaudar dinero para campañas electorales de cara a las elecciones municipales de este año.

Leguizamón dijo que ella y sus compañeros esperan que “cambie la forma en que se administran los ingresos” en el Abasto y se transparente el destino final del dinero que pagan los permisionarios.

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Además, exigen que se divulgue la lista de funcionarios del mercado debido a que se ha recibido denuncias de que algunos funcionarios municipales que en teoría son enviados para tareas de limpieza “se quedan en oficinas” durante las jornadas de trabajo.

Supuesto feudo de Cappello

La titular de la Asociación de Comerciantes del Abasto volvió a resaltar rumores que indican que el Abasto se ha convertido en un feudo de Jorge ‘Turi’ Cappello, concejal colorado cartista con permiso que actualmente trabaja como secretario privado del presidente Santiago Peña.

“Desde hace años manejamos que el cupo político de ‘Turi’ Cappello es el Abasto”, declaró.

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De ese rumor se hizo eco en la sesión de ayer de la Junta Municipal la concejal Rossana Rolón (ANR, independiente), quien presentó el pedido de intervención del Abasto.