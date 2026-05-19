Alertan fraude con máquinas de votación y piden revisar listas desbloqueadas

La legisladora liberal Celeste Amarilla sostuvo que existe preocupación tanto en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como en la Asociación Nacional Republicana (ANR) por las auditorías de las máquinas de votación, de cara a las elecciones internas simultáneas, prevista para el 7 de junio, debido a que -según denunció- en varios casos solo participaron apoderados del oficialismo partidario y no representantes de todos los movimientos internos.

Amarilla recordó que desde hace años viene alertando sobre las vulnerabilidades del sistema electrónico de votación y afirmó que nunca logró confiar en las máquinas utilizadas por la Justicia Electoral. “Las máquinas no tienen credibilidad y nunca van a tener”, sentenció.

La parlamentaria aseguró que ningún sistema tecnológico es completamente invulnerable y cuestionó que se pretenda depositar plena confianza en dispositivos electrónicos cuando están en juego los votos ciudadanos.

“Es diferente confiar en el ser humano que en una máquina vulnerable, como son los teléfonos, las computadoras o los aviones. No hay nada que no se vulnere”, manifestó.

Denuncia falta de pluralidad en auditorías

Amarilla también apuntó contra la conducción partidaria del PLRA y afirmó que los apoderados designados para las auditorías responden únicamente al oficialismo interno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, cuestionó al presidente liberal Hugo Fleitas y aseguró que debieron convocarse representantes de todos los movimientos partidarios. “Eso está mal. Al ser una interna, tienen que mandar apoderados de todos los movimientos. Pero no hay ese ejercicio democrático”, reclamó.

Amarilla mencionó además las críticas realizadas por Ever Villalba y Dionisio Amarilla sobre la exclusión de sectores opositores internos en los controles del proceso electoral.

“Se van a cargar las urnas”, alerta sobre posibles irregularidades

La legisladora fue aún más contundente al asegurar que ya existen antecedentes de inconsistencias entre las papeletas y los resultados electrónicos. “Yo sé que me van a hacer trampa a mí y a mi partido en esta interna. Se van a cargar las urnas, van a haber votos cargados, votos no contados y papeletas que difieren de la máquina”, advirtió.

Incluso reconoció que concurrirá a las elecciones “con el Jesús en la boca”, debido a la falta de confianza en el sistema.

Durante la entrevista, Celeste Amarilla reveló que en la Mesa Directiva del Senado se discutió la necesidad de volver a analizar el sistema de listas desbloqueadas y el voto preferencial.

Lea más: Celeste Amarilla: “Mientras el país se sumerge en la pobreza, nosotros tratamos el día del vori”

Según afirmó, el actual modelo “fue un blef” y terminó favoreciendo principalmente a quienes poseen mayores recursos económicos. “Ya es hora de que los partidos se sienten a hablar de nuevo y repensar este sistema de listas abiertas”, señaló.

La senadora sostuvo que el desbloqueo beneficia especialmente al Partido Colorado en términos generales y aumenta exponencialmente los costos de campaña.

“Finalmente beneficia al que tiene más dinero. Entra un Erico Galeano con plata del narcotráfico y se posiciona igualito que otros líderes tradicionales”, afirmó.

Senadora propone volver a las listas cerradas

Amarilla defendió abiertamente el retorno al sistema de listas cerradas y aseguró que el modelo anterior permitía priorizar a dirigentes con mayor trayectoria política dentro de los partidos. “En esta lista entra Chaqueñito por encima de Tito Saguier. ¿Les parece?”, cuestionó.

También mencionó a la senadora liberocartista Noelia Cabrera, a quien calificó como una “senadora por accidente” por haber accedido al cargo gracias al desbloqueo de listas.

“Ella jamás va a estar en contra de este sistema porque entró gracias a eso. Entró por accidente, como muchos otros”, disparó.