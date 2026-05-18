Celeste Amarilla: “Mientras el país se sumerge en la pobreza, nosotros tratamos el día del vori”

La parlamentaria liberal Celeste Amarilla reclamó que tanto senadores como diputados dejen de impulsar iniciativas simbólicas y centren sus esfuerzos en problemas urgentes, especialmente la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), tema que ocupa actualmente la agenda pública.

“Mientras el país se sumerge en la pobreza, en la falta de medicamentos, en la corrupción, nosotros estamos tratando el día del vori”, expresó Amarilla visiblemente molesta durante el debate interno de la Cámara Alta.

El proyecto de ley “QUE DECLARA EL 22 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DEL VORI VORI”, será analizado en la sesión ordinaria del miércoles y el mismo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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El proyecto fue firmado por los diputados: Rocío Abed, Cristina Villalba, Rodrigo Gamarra y Jazmín Narváez del cartismo, además del diputado Luis Federico Franco (PLRA).

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La legisladora afirmó que no quiere quedar “pegada” ante la ciudadanía mientras el Parlamento debate temas que considera irrelevantes frente a la crisis nacional.

“Insto a los senadores y diputados que se dejen de joder con estupideces, que dejen de marcar con un check las estupideces que nos mandan a tratar. Esto realmente es vergonzoso”, disparó.

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Según sostuvo, este tipo de iniciativas deberían ser tratadas por la Secretaría Nacional de Cultura y no ocupar espacio en sesiones legislativas donde existen prioridades urgentes vinculadas a salud, economía y educación.

La senadora también cuestionó que el proyecto del “Día del Vori Vori” haya sido debatido incluso en la Comisión de Educación en medio del escándalo por la venta de títulos universitarios falsos.

Lamenta que no se discutan los títulos falsos

Amarilla recordó que acudió a una reunión de la Comisión de Educación por el caso de los títulos falsificados y quedó sorprendida al ver que se analizaba la fecha de conmemoración del plato tradicional paraguayo.

“Mientras se caía el país con títulos falsos, ustedes se veían obligados a tratar si el día del vori iba a ser en mayo o en agosto. Pero qué disparate”, cuestionó.

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La legisladora agregó que incluso existen otras propuestas similares, como declarar el “Día de la Virgen de Caacupé”, lo que a su criterio refleja una desconexión del Congreso con las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Bachi Núñez y Dionisio Amarilla reaccionan al reclamo

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, respondió que conversará con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aunque también señaló al diputado liberal Luis Federico Franco como proyectista de la iniciativa.

“Yo voy a hablar con Latorre, pero le insto también, senadora, que usted hable con el diputado Luis Federico Franco, que es el proyectista”, expresó Núñez.

Por su parte, el senador liberocartista Dionisio Amarilla ironizó sobre el tema y sugirió que alguien converse con el legislador liberal para frenar este tipo de propuestas.