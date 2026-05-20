Mario Abdo insta al voto castigo y denuncia persecución a funcionarios

“Este pueblo no se arrodilló y no se va a arrodillar, pero necesita de guía, necesita de ejemplo, necesita de convencimiento. Y para eso vine hoy acá para hablar del corazón. Del corazón y pedirles a los que están acá y a los que no ven y a los que no escuchan”, expresó el expresidente de la República (2018-2023), Mario Abdo Benítez, en un mitin del movimiento Colorado Añetete en Piribebuy, departamento de Cordillera.

En el acto disidente, Abdo Benítez y el precandidato presidencial por Añetete para el 2028, Arnoldo Wiens, acompañaron la precandidatura de Rubén González a la Intendencia de Piribebuy.

El postulante es hermano del diputado disidente Roberto González (ANR). Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Abdo Benítez dijo que el 7 de junio “es la primera etapa para salir a votar”. Dirigiéndose a los adherentes presentes, señaló a quienes están “aquí a cara descubierta”, muchos de los cuales son funcionarios públicos.

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“Muchos amigos nuestros, no importa que estén allá, que estén siendo amenazados, callados en el cuarto oscuro, vamos nosotros a hacer justicia y a marcar un nuevo derrotero y un nuevo camino para la nación”, manifestó el presidente de la República y líder de Colorado Añetete.

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Seguidamente, Abdo Benítez, agregó: “Vamos a ir en su vehículo, vamos a ir a su PC, vamos agarrar sus G. 100 000 pero en el cuarto oscuro jakastigata chupekuéra (vamos a castigarles a ellos), ya votata lista 6 pe en toda la República del Paraguay, para que aprendan de una vez por toda que con el pan los paraguayos no se juega”.

Lilian también pidió voto castigo

Esta mañana, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego se refirió a la interna colorada en Capital y anunció un “voto castigo” a Honor Colorado y su precandidato Camilo Pérez, de quien dijo que “no representa a los asuncenos”.

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“No sé de qué candidato nuevo habla, si él (Camilo Pérez) está impuesto por el mismo sistema; le eligió Santiago Peña para ser el candidato y es el candidato de él, de Latorre, de Bello, para seguir en lo mismo. Nadie explicó dónde están los G. 500.000 millones de la época de Nenecho, también candidato de ellos. ¿De qué nuevo me hablás, Camilo?”, expresó la legisladora colorada.