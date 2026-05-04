Alliana ya promete, pero siendo vice no hace nada, se burla Pettengill

El pronunciamiento se dio durante un acto en Ciudad del Este, organizado por el candidato a intendente Richard Alfonso y postulantes a la Junta Municipal del Movimiento Fuerza Republicana – Lista 4, donde Pettengill acompañó las candidaturas distritales.

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Pese a que Pettengill es aliado de Hugo Velázquez, líder de Fuerza Republicana, el senador se declaró totalmente independiente y “sin dueño”.

Señaló que esta es “una diferencia fundamental que tenemos nosotros en Fuerza Republicana y, en particular, yo, que estoy como candidato”, dijo.

Al referirse a otros aspirantes presidenciales, expresó: “Tenemos a (Pedro) Alliana, el candidato de Horacio Cartes; Arnoldo Wiens, el candidato de Mario Abdo. Yo soy el candidato, ¡de ustedes!. Ndarekói. No tengo a nadie, avavé. Solamente yo sentí la necesidad de entrar en la política y hoy quisiera ser presidente”, aseveró en su discurso.

“Yo soy un candidato independiente de cualquier dueño”, recalcó.

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En un mensaje al equipo de trabajo señaló: “Trabajen, sigan trabajando y vamos a ganar porque nosotros somos la esperanza”.

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En cuanto a Alliana y al cartismo en general, dijo que “ellos (los cartistas) ya son lo que son. Jaikuaa porã ha’ekuéra mba’eichaguápa (sabemos bien quiénes son), no necesitan decirnos que “ahora yo cuando sea presidente voy a hacer. ¡Ha’éngo vice! ¿Mba’érepio ndojapói ko’ãgã (él es vice, por qué no hace ahora)?“, cuestionó.

“Cuando yo sea (dice Alliana) Mba’e ‘cuándo yo sea pio’? Yo Creo toho pepe", remató el aspirante colorado en un juego de palabras y haciendo alusión al partido político liderado por Miguel Prieto.

Sin embargo, Pettengill no citó en su discurso a su colega, la senadora colorada Lilian Samaniego (ANR, CR), otra aspirante a la Presidencia de la República de su movimiento Causa Republicana.

Según los voceros de la campaña, Pettengill continuará recorriendo el país en apoyo a los candidatos municipales y departamentales de Fuerza Republicana, llevando su mensaje de renovación, carácter y compromiso con un Paraguay de oportunidades y sin privilegios.