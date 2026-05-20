PLRA: plantear desconfianza hacia las máquinas de votación es de “perdedores”, dice apoderado

Sectores internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezados por el senador Éver Villalba, aspirante a la presidencia de la nucleación por el movimiento Frente Radical, alertaron sobre las internas del 7 de junio y pedirán la convocatoria urgente del Directorio partidario y del Tribunal Electoral Independiente (TEI) ante dudas sobre las máquinas de votación.

Cristian González, apoderado del PLRA y miembro del movimiento Nuevo Liberalismo, reveló que Carlos Díaz Casabianca fue designado como operador informático de la nucleación política. Señaló además que, junto con Armando Espínola, ambos fueron nombrados por el presidente del partido, Hugo Fleitas, para ejercer tareas de control.

En ese sentido, sostuvo que, como apoderado del PLRA, debe respaldar el informe técnico presentado por Casabianca, quien aseguró que las máquinas de votación no son vulnerables.

“Son personas que no militan en ningún movimiento. Queremos ser demasiado serios en este tema. Queremos transparencia, pero tampoco queremos fantasmas, queremos ver la realidad en todas estas circunstancias”, dijo.

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“El problema de Villalba es que no alcanza el 20%”, afirma

Con relación a la postura crítica de Villalba, González afirmó que no teme enfrentarse políticamente al senador y aseguró que este busca instalar dudas ante un eventual escenario adverso en las internas.

“Yo no le tengo miedo a Éver Villalba. Al contrario, el que está teniendo miedo es él. No sé si con esto quiere acusarnos o abrir el paraguas, porque, ¿qué lo que quiere decir con esto, que vamos a hacer fraude? El problema de Villalba es que no alcanza el 20% en las internas”, afirmó.

Proponen conteo manual para dar tranquilidad

El dirigente liberal indicó que una de las alternativas para despejar cuestionamientos es realizar un conteo tradicional de los votos durante la jornada electoral y comparar posteriormente los resultados con los emitidos por las máquinas de votación.

“Nosotros queremos transparencia y que se respete el voto emitido, pero tampoco vamos a estar con fantasmas porque eso no construye. A estas alturas, a 20 días de las internas, plantear algo así (desconfianza a las máquinas) es más de perdedores”, declaró.

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Agregó que desde el movimiento Nuevo Liberalismo la postura es evitar una escalada del conflicto político en torno a las dudas sobre las máquinas de votación.