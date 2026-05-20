PLRA: Estigarribia pide “no polemizar mucho” sobre máquinas de votación

Cuando falta menos de un mes para la realización de las elecciones internas en las que partidos y movimientos políticos elegirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre de este año, varios sectores han vuelto a elevar cuestionamientos relacionados a las máquinas de votación que serán utilizadas.

Entre los sectores que han expresado preocupación por lo que consideran una falta de garantías de que no se incurrirá en fraude electoral por medio de las máquinas se encuentra el oficialismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo apoderado técnico, Carlos Díaz Casabianca, ratificó ayer a ABC Color que la directiva del partido desconfía de las máquinas.

Video: Tensión en el PLRA por máquinas de votación

El domingo 7 de junio, el PLRA elegirá no solo a sus candidatos para intendencias y concejalías para las elecciones municipales del 4 de octubre, sino también a su nuevo presidente y a otras autoridades partidarias.

“Un poco de confianza”

La desconfianza sobre las máquinas de votación que expresa el oficialismo liberal no es compartida por el líder del movimiento Nuevo Liberalismo, cuyo líder, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, dijo hoy a ABC Cardinal que su opinión es que “no hay que polemizar mucho el tema de las máquinas”.

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El gobernador Estigarribia, cuyo movimiento postula a Alcides Riveros para la presidencia del PLRA, argumento que cada partido y movimiento tiene la posibilidad de designar apoderados para controlar y auditar las máquinas antes y después de las elecciones.

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Admitió que incluso dentro de su movimiento hay “diversidad de formas de pensar” sobre las máquinas de votación, pero pidió dar “un poco de confianza” al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y señaló que dos de los tres ministros del TSJE representan a la oposición.

Subrayó que su postura personal es de confianza hacia las máquinas y recordó que él fue electo gobernador de Central en las últimas elecciones generales – en 2023 – con los mismos dispositivos.

Argumentó que, si se podían manipular los resultados con las máquinas, es improbable que no se hayan manipulado los resultados en la Gobernación de Central, una de las más importantes del país.

“Abriendo el paraguas”

El gobernador Estigarribia dijo creer que la desconfianza en las máquinas que expresan sus rivales internos del PLRA podría ser un indicio de que “hay gente que puede estar buscando culpables para decir que el 7 de junio hubo fraude”.

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“Con urnas, con papeletas, con el sistema que elijan vamos a ganar”, dijo. “Lastimosamente los adversarios internos están abriendo el paraguas para decir que hubo fraude”.