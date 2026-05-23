Internas municipales: disidente en CDE denuncia uso de plata de Itaipú para atacar a críticos

El precandidato a presidente de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, asistió anoche a un mitin en apoyo al precandidato a intendente de Ciudad del Este, Gustavo Ovelar, quien en su discurso cuestionó con dureza al oficialismo y al gobierno de Santiago Peña.

El encuentro con adherentes es con miras a las internas municipales del domingo 7 de junio.

Durante el acto político, Ovelar denunció el uso de recursos de Itaipú Binacional. Afirmó que los fondos de la entidad son utilizados para “trolls” y atacar a críticos del sistema. Afirmó además, que el dinero de la binacional es para “sostener una estructura política alejada de las necesidades reales de la ciudadanía”.

Asimismo, el postulante esteño criticó la concesión multimillonaria para la compra de pupitres chinos destinados a las aulas del país. Ovelar señaló que la adjudicación dejó de lado a la producción nacional y a las industrias paraguayas.

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“Mientras miles de familias reclaman medicamentos, hospitales dignos y mejor atención médica, se gastan millones en traer mobiliario extranjero, en vez de invertir en salud pública y generar empleo para los paraguayos”, expresó Ovelar.

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“La ciudadanía está cansada”

Por su parte, Arnoldo Wiens ratificó su respaldo político a la precandidatura de Ovelar. Aseveró que “el cambio dentro del Partido Colorado ya comenzó desde las bases”.

El presidenciable, exsenador y exministro de Obras Públicas afirmó, además, que la ciudadanía “está cansada del abuso de poder y del manejo discrecional de los recursos públicos”.