Erico Galeano: Peña afirma que la justicia no tiene la misma vara con políticos opositores

El exsenador colorado cartista Erico Galeano Segovia fue condenado por un tribunal de Sentencia el pasado 4 de marzo a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza Py, que investiga los nexos del presunto narcotraficante Sebastián Marset con Paraguay.

El exlegislador colorado cartista ingresó hoy al Centro Nacional de Prevenidos, exPenitenciaría de Tacumbú, donde guardará reclusión mientras continúa el proceso al que está sometido. La condena fue ratificada en segunda instancia, pero el exparlamentario -hoy preso número 1.645 del penal- recurrió a la Corte Suprema de Justicia en un último intento de revertirla.

Sobre el punto, el presidente Santiago Peña fue consultado hoy en la ciudad de Concepción, donde realizó una jornada de gobierno. El mandatario dijo, aludiendo a Erico Galeano, que “la justicia hizo su trabajo”.

En varias ocasiones, Peña defendió a Erico Galeano, como en el 2024 en Uruguay cuando defendió la restitución de fueros al entonces senador colorado cartista.

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“Nosotros tenemos que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Mi posición es que claramente sentimos que a veces la vara no es la misma para todas, la justicia no es la misma para todas. Por un lado, vemos hoy a un exsenador del Partido Colorado, que ha sido condenado, que está cumpliendo ya una pena; pero por otro lado, vemos a intendentes, exintendentes, autoridades de otro partido político donde la justicia no es tan rigurosa con ellos”, manifestó Peña, sin dar nombres.

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“Yo no soy el Poder Judicial”

Seguidamente, el presidente Santiago Peña dijo que se necesita “que la vara sea la misma para todos”. Consultado si considera que el caso Erico Galeano es una injusticia, respondió: “No, yo no soy el Poder Judicial”. “Yo soy el poder ejecutivo. El poder judicial es el que tiene que administrar la justicia. Yo respeto la autonomía que tiene este sistema republicano de equilibrio de poderes. Cada uno con su responsabilidad, el poder ejecutivo hace esto que estamos haciendo, hace obras, progreso, desarrollo, el poder legislativo aprueba las leyes y el poder judicial administra la justicia”,