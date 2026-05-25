Programación de software: Presidencia anuncia apertura de “School 42″ en Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy en Mburuvicha Róga la visita del empresario francés Xavier Niel, principal accionista de Millicom International Cellular (Tigo Paraguay). El informe oficial de la Presidencia refiere que del encuentro participaron además, el Ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, el Ministro de Tecnologías de la Información (Mitic), Gustavo Villate, y el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez junto a Marcelo Benítez, CEO de Millicom. También asistió Roberto Laratro, gerente general de Tigo Paraguay.

El informe refiere que School 42 (o simplemente 42) es una red global e innovadora de academias de programación de software. Fundada originalmente en Francia, destaca por ser 100 % gratuita y por aplicar una metodología alternativa, centrada en la autonomía del estudiante.

Su llegada a Paraguay permitirá que jóvenes paraguayos accedan a formación tecnológica de primer nivel, impulsando el talento local y fortaleciendo el ecosistema digital del país, indica la nota.

“La visita de Niel refuerza el interés del sector tecnológico global en Paraguay. Durante la reunión, las autoridades también dialogaron sobre oportunidades de inversión relacionadas a infraestructura digital, telecomunicaciones, conectividad, economía digital y desarrollo tecnológico, además del futuro potencial del Paraguay como centro de servicios tecnológicos y procesamiento de datos", refiere el informe oficial.

Lea más: Junta Directiva de Millicom (Tigo) nombra a un paraguayo como CEO

Agrega que el “acuerdo refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno del Paraguay y el sector privado para impulsar herramientas concretas de formación tecnológica, ampliando las oportunidades para que más jóvenes accedan a capacitación de nivel internacional y a nuevas posibilidades de crecimiento profesional”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Quién es Xavier Niel?

Forbes publicó que Xavier Niel, multimillonario francés, es una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico y de telecomunicaciones europeo. El empresario es el fundador y accionista mayoritario del proveedor francés de servicios de internet y operador móvil Iliad, que opera bajo la marca Free.

Del mismo modo, señala Forbes, Niel se destaca como “gurú de las telecomunicaciones”, siendo principal accionista de Millicom (grupo propietario de la marca Tigo en América Latina) y figura actualmente entre las mayores fortunas del mundo según Forbes Estados Unidos.

La publicación estima su patrimonio en alrededor de US$ 15.000 millones y lo ubica entre los 200 empresarios más ricos del planeta.

“Inversiones que no requieren salida al mar”

En un video, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, informó que el programa comprende “codificación, programación, ecosistema, emprendedores, startups digitales”. Señaló que se tratan de inversiones que “no requieren salida al mar para poder exportarse”. “Es la exportación que más tiene sentido para Paraguay como un país mediterráneo, un país lleno de juventud, 70% de la población tiene menos de 40 años”, expresó.

Lea más: Roberto Laratro es el nuevo director general de Tigo Paraguay

Por su parte, el gerente general de Tigo Paraguay, Roberto Laratro, dijo que Paraguay tiene talento, y capacidad. Indicó que “la idea con esta plataforma School es poder brindar escuela gratuita para conseguir a los mejores programadores del mundo”. “Porque esta es una escuela que básicamente es eso, construir a los mejores alumnos en programación y eso lo vamos a estar lanzando en este Q1 del 2027 y estamos muy comprometidos con el futuro del país”, expresó el gerente general de Tigo Paraguay.