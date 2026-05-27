A siete meses de la denuncia contra Peña, Fiscalía habla de una causa “nueva” e inicia investigación

Recién tras la culminación del análisis de correspondencias por parte de la Contraloría General de la República, mediante el cual se “blanqueó” el crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña, ayer la Fiscalía sorteó la causa y designó al fiscal Arce para encabezar las investigaciones. La denuncia por enriquecimiento ilícito fue impulsada por legisladores opositores en la primera semana de octubre del año pasado, es decir hace más de siete meses.

El fiscal Jorge Arce afirmó que la copia de la denuncia de legisladores ingresó recién ahora junto con el informe remitido por el órgano contralor.

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“Yo tengo en este momento, con el ingreso de la causa”, respondió Arce al ser consultado sobre la denuncia presentada en octubre. En entrevista para ABC TV, hizo énfasis en que recién ahora tomó conocimiento formal del documento impulsado por los parlamentarios.

Cuando se le preguntó qué diligencias se realizaron desde octubre hasta la fecha, el fiscal insistió en que para él se trata de una causa nueva y que actualmente se encuentra revisando la información remitida, pues recién ayer fue designado.

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Qué hará el fiscal para investigar a Peña

Arce explicó que el Ministerio Público comenzará con el análisis de toda la documentación recibida, tanto del examen de correspondencia elaborado por la Contraloría como de la denuncia presentada por legisladores.

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Según indicó, las primeras acciones incluirán pedidos de informes a instituciones públicas y también una solicitud formal a la Contraloría para acceder al “cúmulo de información” utilizado para elaborar el dictamen patrimonial.

El fiscal evitó adelantar medidas específicas para no comprometer la objetividad de la investigación, aunque aclaró que tras el análisis documental se evaluará si existen elementos sobre una eventual comisión de un hecho punible.

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Qué periodos se analizarán

De acuerdo con lo indicado por el agente fiscal, las primeras etapas bajo análisis corresponden a los periodos mencionados en el dictamen de la Contraloría: entre 2014 y 2017, cuando Peña ejercía funciones vinculadas al Banco Central del Paraguay y luego como ministro de Hacienda, además de su etapa actual iniciada en 2023 como presidente de la República.

El agente aclaró que, al no existir imputación, todavía no corre un plazo formal de investigación. Explicó que el periodo de seis meses recién se activa cuando un proceso penal ya cuenta con una imputación formal.