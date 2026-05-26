José Vázquez Acosta, preso por supuesto narcotráfico, coleccionaba fotos con la cúpula cartista

José Emilio Vázquez Acosta (32) no registra una actividad muy frecuente en su cuenta personal de Instagram, abierta al público, en los últimos cinco años. Apenas si publicaba una o dos fotografías al año. Pero del 2021 para atrás, la red es un mosaico de publicaciones con los referentes más simbólicos del cartismo.

El último posteo de Vázquez Acosta data de febrero de este año, cuando estuvo por el balneario Camboriú, en Brasil. “Sol, arena y buena vibra!”, escribió en el epígrafe de una serie de fotografías en las que se lo ve solo.

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Reiteradas fotos con Peña y Cartes

Si bien en el perfil público se pueden encontrar fotos del ámbito familiar, aún más que estas abundan las que se tomó con políticos, personas con las cuales mantenía un contacto frecuente debido a la actividad de sus padres. Juan José Vázquez y Perla Acosta de Vázquez. Ambos, además de haber sido parlamentarios, son referentes de peso de su partido en el departamento de San Pedro.

Curiosamente, ni JJ Vázquez, ni Perla Acosta, y tampoco su hermana “Perlita” Vázquez, una médica acusada por cobro indebido de honorarios y abandono, aparecen en el Instagram del detenido tantas veces como Cartes, Peña y Alliana.

De ahí que para José Emilio haya sido fácil acceder a figuras de la política, como el mismo presidente Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes, a quien incluso se refiere como “amigo” en una antigua publicación subida a su red en el año 2014, pero asegura que data del 2009.

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Candidato a concejal

La mayor actividad en la red social del joven, hoy detenido por presuntamente distribuir cocaína en su feudo familiar, San Estanislao, data del 2021, año en que anunció su candidatura al cargo de concejal, presentándose como el “candidato más joven del Partido Colorado”.

Ese año, la retahíla de fotos con Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes se desgrana a lo largo de su feed.

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¿“Cholulismo” o alarde de cercanía con poderosos?

Además de sus fotos con los mencionados políticos, Vázquez Acosta compartió en sus redes instantáneas con otros personajes como el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonzo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Marco Trovato, expresidente del Club Olimpia.

También se lo ve junto a Jonathan Fabbro, el exfutbolista argentino que jugó en Paraguay, destacándose en su paso por Cerro Porteño y Guaraní, y quien actualmente se encuentra preso en su país cumpliendo una condena por abuso sexual.

En otras publicaciones compartidas aparece junto al expresidente Federico Franco y el exdiputado César Ariel Oviedo, en fotografías que muestran a un joven José Emilio que por esos años gustaba de mostrarse con personajes famosos.

Una foto con “la madrina” Dalia López

Otra foto especialmente llamativa es una en la que se lo ve posando con la recientemente detenida empresaria Dalia López, a quien se refiere como “la madrina”. La fotografía data del 27 febrero de 2020, día en que se inauguraba el “Circuito Dalia López Troche” en el Centro Santaniano de Volantes.

Esta publicación se encuentra fijada en primer puesto en el perfil de José Emilio Vázquez Acosta, quien por lo que muestran sus publicaciones a lo largo de los años, encontró cierto disfrute en parecer cercano a personas con peso en la política, pensando quizá que este roce le otorgaría impunidad.

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