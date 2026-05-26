Política
26 de mayo de 2026 a la - 16:48

José Vázquez Acosta, preso por supuesto narcotráfico, coleccionaba fotos con la cúpula cartista

José Emilio con naranja, Pedro Alliana con camisa rosa y Santiago Peña con camisa roja, sonríen en un entorno tranquilo con césped verde.
José Emilio Vázquez (centro) junto a Pedro Alliana y Santiago Peña en una foto que data de 2021.Instagram joseevazquez11

José Emilio Vázquez Acosta, el hijo de dos exdiputados colorados que este martes cayó por narcotráfico, coleccionaba fotos con los exponentes más encumbrados del cartismo y otros poderosos. Mirá las figuritas de su album.

Por ABC Color

José Emilio Vázquez Acosta (32) no registra una actividad muy frecuente en su cuenta personal de Instagram, abierta al público, en los últimos cinco años. Apenas si publicaba una o dos fotografías al año. Pero del 2021 para atrás, la red es un mosaico de publicaciones con los referentes más simbólicos del cartismo.

El último posteo de Vázquez Acosta data de febrero de este año, cuando estuvo por el balneario Camboriú, en Brasil. “Sol, arena y buena vibra!”, escribió en el epígrafe de una serie de fotografías en las que se lo ve solo.

Joven con gorra y ropa casual sobre motocicleta, posando en una calle iluminada de Balneario Camboriú.
José emilio Vázquez Acosta compartió una serie de fotos de su viaje a Camboriú, Brasil. Es la publicación más reciente que se puede encontrar en su cuenta de Instagram.

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Reiteradas fotos con Peña y Cartes

Si bien en el perfil público se pueden encontrar fotos del ámbito familiar, aún más que estas abundan las que se tomó con políticos, personas con las cuales mantenía un contacto frecuente debido a la actividad de sus padres. Juan José Vázquez y Perla Acosta de Vázquez. Ambos, además de haber sido parlamentarios, son referentes de peso de su partido en el departamento de San Pedro.

Santiago Peña Santi con chaqueta oscura y pantalón negro, sonriendo mientras saluda con el puño a un hombre con camisa a rayas.
Santiago Peña saluda a José Emilio Vázquez Acosta
Horacio Cartes y José Emilio Vázquez Acosta sonríen en oficina decorada, haciendo pulgar arriba y vistiendo trajes formales.
Pulgares arriba: Horacio Cartes se fotografía con José Emilio Vázquez Acosta

Curiosamente, ni JJ Vázquez, ni Perla Acosta, y tampoco su hermana “Perlita” Vázquez, una médica acusada por cobro indebido de honorarios y abandono, aparecen en el Instagram del detenido tantas veces como Cartes, Peña y Alliana.

José Acosta Vázquez y Santiago Peña sonríen en un evento, ambos con chaquetas y rodeados de personas en un ambiente exterior.
José Acosta Vázquez publicaba en su Instagram una foto con Santiago Peña un mes después de su asunción a la Presidencia.

De ahí que para José Emilio haya sido fácil acceder a figuras de la política, como el mismo presidente Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes, a quien incluso se refiere como “amigo” en una antigua publicación subida a su red en el año 2014, pero asegura que data del 2009.

Vázquez Acosta con camiseta roja sonríe junto a Cartes, quien viste camisa oscura, ambos en un ambiente con poca luz.
En 2014 José Vázquez Acosta subía a su Instagram una foto con el expresidente Horacio Cartes, a quien se refería como "el amigo de siempre".

Candidato a concejal

La mayor actividad en la red social del joven, hoy detenido por presuntamente distribuir cocaína en su feudo familiar, San Estanislao, data del 2021, año en que anunció su candidatura al cargo de concejal, presentándose como el “candidato más joven del Partido Colorado”.

Ese año, la retahíla de fotos con Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes se desgrana a lo largo de su feed.

José Emilio Vázquez, joven con cabello oscuro y barba ligera, viste camisa blanca y sonríe en primer plano ante fondo blanco.
José Emilio Vázquez Acosta anunciaba su candidatura a la concejalía de Santaní en 2021.
Horacio Cartes sonríe junto a José Emilio Vázquez Acosta, ambos en un aeródromo, rodeados por un ambiente amigable.
Ya más fornidos que en sus primeras fotos juntos, Horacio Cartes José Emilio Vázquez Acosta en un campo de aterrizaje.

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¿“Cholulismo” o alarde de cercanía con poderosos?

Además de sus fotos con los mencionados políticos, Vázquez Acosta compartió en sus redes instantáneas con otros personajes como el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonzo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Marco Trovato, expresidente del Club Olimpia.

Jorge Bogarín en camisa de rayas y José Vázquez Acosta en camiseta negra, ambos sonriendo y levantando el pulgar en un salón con decoración elegante.
José Emilio Vázquez Acosta en una foto con Jorge Bogarín, expresidente del Juradon de Enjuiciamiento de Magistrados. Foto del 2021.

También se lo ve junto a Jonathan Fabbro, el exfutbolista argentino que jugó en Paraguay, destacándose en su paso por Cerro Porteño y Guaraní, y quien actualmente se encuentra preso en su país cumpliendo una condena por abuso sexual.

Acosta Vázquez sonríe con camiseta oscura y barba, junto a Domínguez, ambos en un ambiente informal con luz suave.
José Acosta Vázquez captura un momento con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. La foto fue publicada en las redes de Acosta en 2015.

En otras publicaciones compartidas aparece junto al expresidente Federico Franco y el exdiputado César Ariel Oviedo, en fotografías que muestran a un joven José Emilio que por esos años gustaba de mostrarse con personajes famosos.

Santiago Peña Santi y Pedro Alliana sonríen en sillas rojas, rodeados de trofeos en un ambiente cotidiano y relajado.
Juan José Vázquez, Santiago Peña y Pedro Alliana comparten momentos de camaradería en San Pedro De Ycuamandiyú. Detrás, los abraza José Emilio Vázquez Acosta.

Una foto con “la madrina” Dalia López

Otra foto especialmente llamativa es una en la que se lo ve posando con la recientemente detenida empresaria Dalia López, a quien se refiere como “la madrina”. La fotografía data del 27 febrero de 2020, día en que se inauguraba el “Circuito Dalia López Troche” en el Centro Santaniano de Volantes.

José Vázquez Acosta con camiseta negra y Dalia López en vestido de lunares junto a un helicóptero rojo y blanco, sonrientes.
Un mes antes de que estallara el escándalo del caso Ronaldinho, José Vázquez Acosta se tomó una foto con Dalia López, a quien llama "madrina".

Esta publicación se encuentra fijada en primer puesto en el perfil de José Emilio Vázquez Acosta, quien por lo que muestran sus publicaciones a lo largo de los años, encontró cierto disfrute en parecer cercano a personas con peso en la política, pensando quizá que este roce le otorgaría impunidad.

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