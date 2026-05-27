Arnaldo Valdez afirma que el PLRA necesita liderazgos para denunciar corrupción

El legislador indicó que el próximo 7 de junio el Partido Liberal Radical Auténtico, conforme a lo establecido en la ley electoral, llevará adelante la confirmación de candidaturas para la intendencia y la junta municipal, además de la renovación de sus autoridades partidarias.

En esta ocasión se definirán cargos de presidentes de comités, convencionales, autoridades juveniles locales, autoridades partidarias departamentales y también la presidencia nacional del PLRA.

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En ese contexto, Valdez manifestó que acompaña el proyecto encabezado por el senador Éver Villalba para la conducción del partido en representación del movimiento Frente Radical Lista 9.

Asimismo, el parlamentario remarcó la necesidad de renovar las autoridades partidarias para contar con referentes que lideren el PLRA y denuncien los hechos de corrupción y la mala gestión del Gobierno Nacional.

“Para mí, el presidente (Hugo Fleitas) no tiene la legitimidad que otorgan las urnas, ya que ingresó a la presidencia del partido por la ventana. No tiene el respeto de sus correligionarios; eso solamente se puede zanjar con la renovación de las autoridades partidarias”, expresó.

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Candidaturas municipales

En otro momento, Valdez señaló que, en el departamento de Misiones, de los 10 distritos, nueve cuentan con candidaturas consensuadas, cinco de ellas mediante alianzas, mientras que una postulación, correspondiente a San Juan Bautista, se definirá en internas. Según afirmó, esta situación refleja un amplio consenso dentro de la dirigencia liberal en todo el departamento.

El objetivo del PLRA, explicó, es retener las administraciones municipales de San Patricio y Santa Rosa, además de recuperar las municipalidades de Villa Florida, San Juan Bautista y Santiago, Misiones.

“Además de retener y recuperar municipios, creemos que el PLRA y la alianza pueden conseguir victorias en otros distritos que actualmente son conducidos por el Partido Colorado. Estamos seguros de que en el 2026 el cambio se va a gestar en el departamento de Misiones”, concluyó.

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