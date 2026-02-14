A dos años de la expulsión de Kattya, la Corte se mantiene en silencio

La destitución de Kattya González (independiente) se produjo en una sesión extraordinaria convocada en pleno receso parlamentario, donde 23 cartistas y sus aliados votaron por su expulsión.

El procedimiento generó cuestionamientos debido a que el reglamento interno del Senado establece que para una destitución se requiere mayoría absoluta (30 votos de 45), pero la decisión se adoptó con mayoría simple (23 votos).

La entonces legisladora había obtenido más de 100.000 votos directos en las elecciones, convirtiéndose en la cuarta senadora mas votada del Senado. Fue una de las principales voces críticas al gobierno del presidente Santiago Peña y al movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Tras la expulsión, tanto la Contraloría General de la República como la Ministerio Público desestimaron las causas que habían sido esgrimidas como argumento político para justificar la salida de González.

En 2025, la Corte notificó la integración de la Sala Constitucional ampliada que debía estudiar la acción de inconstitucionalidad. La conformación incluyó a los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, además de los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich. Sin embargo, hasta hoy no existe fallo.

Referentes políticos alertaron que, tras una reunión reservada entre ministros de la Corte y el presidente Peña del año pasado, se habría acordado no emitir resolución hasta el final del periodo. Aunque esta versión no fue confirmada oficialmente, el silencio judicial es llamativo. Desde el cartismo ya habían anticipado que no acatarían un eventual fallo favorable a González.

Según trascendió en su momento, la decisión de destituir a González se definió en el Comando de Honor Colorado. El senador Silvio Ovelar admitió públicamente que se opuso a la expulsión, pero que finalmente acató la decisión del sector.

La medida generó fuerte rechazo de sectores de la oposición, la comunidad internacional, gremios empresariales, la Iglesia Católica y organizaciones estudiantiles.

A dos años de la expulsión de Kattya, el caso sigue sin resolución judicial, mientras el debate sobre la independencia de poderes y el respeto al reglamento interno del Senado continúa vigente.

La falta de pronunciamiento de la Corte mantiene abierto el caso, pese a que la Fiscalía ya desestimó la causa.

Tilda a la CSJ de “cobarde e incapaz”

Al cumplirse dos años de su expulsión del Senado, la exlegisladora Kattya González (independiente) lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia, a la que calificó de “cobarde e incapaz” por no haberse pronunciado aún sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó tras su destitución.

“Se cumplen dos años de impunidad, 730 días de esperar que una Corte Suprema de Justicia cobarde e incapaz se pronuncie y revierta el atropello del narcocartismo a la voluntad de más de 100 mil ciudadanos”, expresó.

La exsenadora fue expulsada el 14 de febrero de 2024 en una sesión extraordinaria realizada en pleno receso parlamentario. Desde entonces, el máximo tribunal no emitió resolución sobre el recurso planteado contra la decisión legislativa.

En su mensaje, González reiteró que su salida del Senado fue una decisión política impulsada por el cartismo, sector liderado por el expresidente Horacio Cartes, y sostuvo que se vulneró la voluntad popular de más de 100.000 electores que la votaron.

La exparlamentaria fue una de las principales voces críticas del gobierno del presidente Santiago Peña y del movimiento Honor Colorado.

“A este gobierno y sus cómplices les decimos: tengan miedo, señores, porque la gente empieza a darse cuenta de que son una minoría cobarde”, manifestó, en un tono de fuerte confrontación política.

González también llamó a la ciudadanía a mantenerse movilizada y a no perder de vista -según dijo- que el poder real no reside en los cargos. “La verdadera fuerza no está en un cargo. La verdadera fuerza está en un pueblo unido que exige y construye el futuro que se merece”, afirmó.

“¡Sigamos resistiendo! Sigamos combatiendo pues este no es el país que quiere la gente de bien, la gente decente, la gente trabajadora, la gente que desea vivir en un país libre, tolerante, inclusivo y digno.

Sigamos honrando el testimonio de lucha de quienes, como nosotros hoy, brindaron su sacrificio para que en el cielo del Paraguay fulguren la esperanza, la concordia, la solidaridad y la libertad hoy cegadas por el autoritarismo y apetitos de poder de corruptos significativos.