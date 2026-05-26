Bachi Núñez descarta expulsión de ZI y felicita informe de Contraloría sobre Peña

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, descartó que exista ambiente político dentro de la Cámara Alta para impulsar una pérdida de investidura contra Javier Zacarías Irún, luego de las revelaciones sobre presuntas gestiones a favor de operadores políticos en Itaipú.

“Yo estuve hablando con varios colegas. No hay ninguna posibilidad de que esto configure una pérdida de investidura a ningún colega”, sostuvo Núñez al ser consultado sobre el caso que involucra al legislador cartista.

Según dijo, incluso conversó con parlamentarios de distintos sectores y afirmó que no existe consenso ni dentro del oficialismo ni en la oposición para avanzar con una eventual expulsión.

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“Estuve hablando con varios colegas de la disidencia y de la oposición y dicen lo contrario”, expresó en referencia a versiones que apuntaban a un eventual desgaste interno del senador esteño.

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Bachi Núñez también relativizó la gravedad política del caso y sostuvo que las gestiones de los dirigentes forman parte de la dinámica cotidiana de la representación política. “Yo creo que en este caso no configura un uso indebido de influencia”, afirmó.

En otro momento, rechazó que Honor Colorado evalúe tomar distancia del clan Zacarías en Alto Paraná y calificó como “totalmente erróneas” las versiones sobre un eventual desligamiento político por la carga que les podría significar.

“Acá los espacios tienen que ganarse en las elecciones”, señaló, al insistir en que las municipales serán la verdadera medición del peso de cada dirigente en sus departamentos.

Bachi felicita a Contraloría por informe sobre Peña

Consultado además sobre el examen de correspondencia patrimonial realizado por la Contraloría General sobre Santiago Peña, el titular del Senado defendió el trabajo del ente contralor y celebró el resultado. “Yo celebro el trabajo del contralor, que ha terminado, y del presidente Peña, que ha transparentado esto”, manifestó.

La declaración se dio en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la revisión patrimonial, especialmente por observaciones de sectores opositores que señalan que el informe no analizó el periodo en el que Peña registró el mayor incremento de patrimonio.

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Ante esas críticas, Núñez evitó profundizar en el análisis técnico del documento. “Es una cuestión de números. Yo no te puedo decir el trabajo técnico que hicieron los de la Contraloría. No tuve el tiempo para mirar”, respondió.

No obstante, insistió en que el informe representa un avance y sostuvo que cualquier sospecha deberá ser derivada al Ministerio Público. “Yo celebro que haya salido bien y que la Fiscalía tenga después la última palabra”, concluyó.