Máquinas de Votación: el Senado otorga prórroga al TSJE tras un mes sin respuestas

Durante la sesión ordinaria del Senado, el pleno aprobó una prórroga solicitada por la Justicia Electoral para responder a la Resolución Nº 1756/2026 “que solicita informes al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso de auditoría técnica de las máquinas de votación”.

El pedido de informes presentado por el senador Ever Villalba (PLRA, Frente Radical) fue aprobado en la sesión del pasado 22 de abril y fue remitido a la Justicia Electoral el 4 de mayo pasado. Ahora, la Justicia Electoral requiere una prórroga, a falta de 11 días para las elecciones internas.

El extenso pedido de informe incluye 28 preguntas referentes a los siguientes puntos:

Sobre la calificación y la naturaleza oflcial del proceso.

Sobre la documentación formal del proceso denominado auditoría técnica.

Sobre las condiciones de ejecución y la participación técnica durante las jornadas.

Sobre la información técnica del sistema de votación.

Sobre la trazabilidad y la integridad hacia los próximos comicios.

Sobre la responsabilidad institucional y la auditoría independiente.

Sobre los observadores y el acompañamiento internacional.

Desde sectores disidentes tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) han planteado sus dudas sobre las máquinas de votación alquiladas al Consorcio Comitia-MSA, que además de tener presuntos vínculos con exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, fue adjudicado con el contrato por US$ 34.986.500, pese a haber sido descalificado por incumplimientos en la licitación anterior.

Enturbiando más el proceso, el pasado 13 de mayo se supo que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) cajoneó una recomendación de su propia asesoría jurídica, para abrir sumario contra Comitia-MSA por graves faltas en el proceso licitatorio anterior, que era para la compra (no alquiler) de las máquinas de votación.

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A estas dudas se suman una presunta falta de una audiencia técnica real, debido a que el TSJE alega que se cumplió con dicho proceso en febrero pasado (el 2 y el 27 respectivamente), pero que tanto colorados como liberales disidentes sostienen que se realizó sin su participación.

Dicha situación terminó siendo asumida incluso por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR y la autoridad electoral interna del PLRA. Ante esto, el TSJE se vio forzado a permitir una revisión técnica (no auditoría) de las máquinas.

Esto lo realizó el pasado lunes y ayer los de la ANR, y lo harán hoy y mañana los apoderados de los movimientos del PLRA.