Investigación a proveedor de máquinas de votación no afectará las elecciones, dice DNCP

Un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que pide investigar al Consorcio Comitia-MSA (Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane), habría sido “cajoneado” para no afectar el contrato del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de casi US$ 35 millones por el arrendamiento de máquinas de votación que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales de junio.

Pese a los indicios de irregularidades que salpican al grupo empresarial en la primera licitación de los equipos —en la que se buscaba la compra de las máquinas—, el titular de la DNCP, Agustín Encina, minimizó el ocultamiento del documento y aseguró que “estaba disponible” para las partes, mientras el contrato firmado en febrero pasado sigue vigente.

Encina afirmó este miércoles que el dictamen podría derivar en un sumario contra el grupo empresarial si se confirman anomalías. Sin embargo, insistió en que el caso no tiene “relevancia” ni impacto en los próximos comicios municipales.

“Esto no tiene consecuencias para lo que tiene que ver con estas elecciones. Esto tiene consecuencias para demostrar que la empresa, en su defecto, hizo algo mal que viola la Ley de Contrataciones Públicas o no”, mencionó.

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Investigación no afectará elecciones municipales

Añadió que, al haberse cancelado el primer llamado a licitación —mediante el cual se pretendía la compra de las máquinas—, el proceso ya no tiene incidencia en las elecciones, en las que se utilizarán equipos arrendados.

“Esto que hoy se publica como si fuese que va a atentar contra las elecciones municipales no obedece a la verdad, porque nosotros dictaminamos sobre un proceso totalmente cancelado y sobre máquinas que no se van a utilizar en este momento”, expresó.

DNCP justifica demora en apertura de investigación

Al ser cuestionado sobre la reciente apertura del proceso de investigación, el pasado 16 de abril, para presuntamente beneficiar al consorcio adjudicado en el arrendamiento, Encina sostuvo que la denuncia respecto a la licitación cancelada fue presentada recién el 21 de noviembre.

Recordó que para dicha fecha ya se había adjudicado el segundo llamado a licitación para el arrendamiento de las máquinas, el 16 de octubre del año pasado.

“Hoy, lo que queda es, primero, que se notaron anomalías que fueron a una denuncia, eso fue posterior al inicio del proceso de arrendamiento. Decir que va a tener consecuencias para ese segundo llamado no tendría sentido”, indicó.

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Encina remarcó que, si las especificaciones técnicas de las máquinas coinciden con las establecidas por el TSJE, el proceso no afectará las elecciones municipales previstas para junio.