Elecciones municipales: Frente Radical urge auditoría de máquinas de votación

Diego Garcete, apoderado del movimiento interno Frente Radical del Partido Liberal Radical Auténtico solicitó la urgente verificación técnica del hardware y software de las máquinas de votación antes de las elecciones internas simultáneas fijadas para el 7 de junio.
Además pidió que se suspenda de manera inmediata la auditoría judicial que está llevando adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral a los útiles electorales y máquinas de votación.
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Garcete solicitó igualdad de condiciones con respecto al Partido Colorado que ya cuenta con la fecha para la realización de la verificación técnica de las máquinas de votación para el lunes 25 y el martes 26 de mayo, a pedido de varios movimientos internos de la ANR.
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Este pedido ingresó al Partido Liberal y se sumó a los anteriores que ya solicitaron que el PLRA de manera institucional, solicite la auditoría técnica.