FF.AA: Juran miembros de la Corte Militar

El presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), presidió esta mañana en la sede del Comando en Jefe la ceremonia de juramento de los nuevos miembros titulares y suplentes de la Suprema Corte de Justicia Militar.

El Gral. Brig. Julio Alberto Vargas Alonso, la Cnel. JM Zulma Haydée Vargas Villamayor (miembros titulares) y la Cnel. JM Sandra Gómez de Molinas (miembro suplente) juraron hoy como miembros de la Suprema Corte de Justicia Militar.

La Corte Militar la preside el Gral. de Brigada Aérea, Nicolás Narváez.

El presidente Peña posteó en la red social X que “este acto solemne reafirma el compromiso institucional con la justicia militar y con la formación académica de líderes estratégicos al servicio de la defensa y el desarrollo nacional”.

Primera oficial mujer juró en 2014

No es la primera vez que asumen mujeres oficiales de carrera de las FF.AA. En enero de 2014, el entonces presidente Horacio Cartes, presidió la ceremonia de juramento como miembro titular de la Corte Militar a la coronel de Justicia Militar, María Felicia Morínigo de Mancuello.

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Fue la primera mujer en las Fuerzas Armadas que llega a formar parte de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay desde su creación en 1912. Morínigo de Mancuello se desempeñó en diversos cargos en la Justicia Militar como secretaria judicial, fiscal militar, juez de Instrucción Militar y juez de 1º Instancia en lo Penal Militar.

Además, la oficial se desempeñó en cargos en las diversas Auditorias de Guerra dependientes del Comando de Ejército y el Comando Logístico, entre otros.