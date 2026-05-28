Pronostican niveles muy bajos del río Paraná durante el cierre de mayo

El informe difundido este jueves en la página web de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que los niveles registrados en el embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) presentaron un comportamiento bajante durante la jornada del miércoles y en lo que va de este jueves. Para la fecha se pronosticaban variaciones oscilantes de hasta 20 centímetros, tanto en aumento como en descenso, asociadas a las modulaciones de potencia en la CHY y a factores meteorológicos locales puntuales.

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El caudal afluente diario a la CHY, previsto para este jueves, fue de 9.400 m3/s, mientras que para mañana se espera un volumen similar. De acuerdo con los datos proporcionados, para este viernes la cota del río Paraná podría ubicarse entre los 50 centímetros y 1,30 metros. Desde el sábado, los niveles se mantendrían entre los 40 y 70 centímetros.

Para el último domingo de mayo, la información prevé una altura de entre 30 y 40 centímetros. En el primer día de junio, el nivel del río estaría entre los 40 y 90 centímetros.

Pronóstico hidrológico

Para la elaboración del pronóstico hidrológico se tiene en cuenta la programación energética y las previsiones de caudales afluentes, realizadas conforme a las condiciones actuales y a los pronósticos disponibles. Estos datos están sujetos a revisión ante eventuales cambios en las condiciones hidrometeorológicas y en las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de la CHY.

Actualmente, la descarga de agua a través del vertedero de Aña Cuá es de 1.000 m3/s, mientras que las compuertas del vertedero Central permanecen completamente cerradas.

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