Tribunal Electoral ordena reincorporación de Fúster al Partido Colorado

El Tribunal Electoral de la Capital y Central, Primera Sala, dictó este viernes el Acuerdo y Sentencia N° 22/2026, mediante el cual falla a favor del abogado Emilio Amado Fúster Romero en su demanda contra el Tribunal de Conducta del Partido Colorado.

La resolución judicial resuelve hacer lugar a la demanda de nulidad presentada por Fúster contra las Resoluciones N° 01/2019, del 30 de mayo de 2019, y N° 02/2019, del 9 de julio de 2019, emitidas en su momento por el órgano disciplinario partidario.

Dichas resoluciones corresponden a las que dictaminaron la expulsión y exclusión de Fúster del padrón partidario.

Como consecuencia directa del fallo, la Justicia Electoral ha ordenado la reincorporación inmediata de Emilio Amado Fúster Romero al registro de afiliados de la ANR.

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Ordenan reincorporar a Fúster a la ANR

Para hacer efectiva esta medida, el tribunal dispondrá el envío de un oficio al Tribunal Electoral Partidario, una vez que la sentencia quede firme.

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El dictamen lleva la firma de los magistrados Lilian Lorena Rojas y Modesto Núñez, miembros del Tribunal Electoral de la Primera Sala, ante la actuaria judicial Nahyr Garay.

Asimismo, se dispuso que las costas del proceso sean impuestas en el orden causado y que se remita una copia del fallo al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para su registro correspondiente