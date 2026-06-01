Más de 64 mil colorados están convocados a las urnas en el departamento de Misiones

Datos proporcionados por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) del Partido Colorado detallan la organización electoral prevista para los comicios internos. Los votantes ejercerán su derecho al sufragio en instituciones educativas distribuidas en los distintos distritos del departamento de Misiones.
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La capital departamental, San Juan Bautista, concentrará la mayor cantidad de electores con 11.848 habilitados, quienes votarán en 34 mesas instaladas en el Colegio Nacional N°701 “Dr. Víctor N. Vasconcelos”. Le sigue Ayolas con 10.393 electores y 30 mesas habilitadas en la Escuela N°1915 “Pío Barrios - Mil Viviendas”.
San Ignacio Guazú contará con dos locales de votación. En el Colegio Nacional “Rigoberto Caballero” estarán habilitados 5.950 electores distribuidos en 17 mesas, mientras que en el Centro Educativo N°702 podrán sufragar 9.115 votantes en 26 mesas.
Otros locales
La información también señala que, en Santa Rosa, Misiones, el Partido Colorado contará con 8.579 sufragantes distribuidos en 25 mesas, que funcionarán en la Escuela Graduada N°70 “Santa Rosa de Lima”. En Santa María de Fe, bastión político del senador Derlis Maidana (ANR – HC), estarán habilitadas 4.831 personas para participar de la contienda electoral. Para ello se dispondrán 14 mesas en la Escuela Graduada N°135 “Santa María de Fe”.
En San Miguel podrán votar 3.350 ciudadanos, quienes tendrán a disposición 10 mesas habilitadas en el Tinglado Municipal. En Santiago, Misiones, figuran 2.880 electores habilitados que sufragarán en 8 mesas instaladas en la Escuela N°69 “Alicia G. de Mora”. Por su parte, Yabebyry contará con 2.453 votantes distribuidos en 7 mesas ubicadas en la Escuela N°164 “Carlos Antonio López”.
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En la ciudad de San Patricio estarán habilitados 2.412 electores, quienes votarán en 7 mesas instaladas en la Escuela Graduada N°391 Área 4. Villa Florida registrará 2.306 electores que tendrán a disposición 7 mesas habilitadas en la Escuela Nacional N°238 “Gral. José E. Díaz”.