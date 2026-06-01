Salario Mínimo: No hay dictamen en el Senado y podría ser postergado

La Comisión de Legislación de la Cámara Alta, cuyo titular es el cartista Derlis Maidana, recomendaría postergar por 15 o 22 días el análisis del proyecto de ley que busca modificar el mecanismo de cálculo del salario mínimo.

El proyecto se encuentra en el punto tres del orden del día de la sesión extraordinaria prevista para este martes a las 9:00; sin embargo la Comisión de Legislación no dictaminó aún y a decir de Maidana “se necesita de un amplio debate” antes de tratar el proyecto planteado por los senadores opositores.

“Hoy escuchamos a todas las partes, pero no hay dictamen. Creo que en 15 o 22 días más”, dijo Derlis Maidana (ANR-HC) y dejó entrever que el tratamiento sería postergado nuevamente.

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El titular de la Comisión de Legislación indicó que es imposible que exista un consenso porque hay posturas antagónicas, por lo que se debe ir a un “amplio debate”.

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“Imposible que haya consenso. La ponencia de los trabajadores y los empresarios son muy diferentes y el gobierno también tiene otra postura”, dijo Maidana.

Manifestó que hoy se reunieron con representantes de todos los sectores involucrados con el análisis del salario mínimo y que se tuvo un extenso debate, pero que no se llegó al dictamen.

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Cartistas dilatan tratamiento

Para la senadora Yolanda Paredes (CN), principal impulsora de proyecto de ley quien presentó el proyecto de ley junto con los senadores Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Walter Kobylanski, Lucía Mendoza y Rafael Filizzola, el cartismo sigue dilatando el tratamiento para que este año se siga manteniendo el mismo sistema de cálculo.

El Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) anunció que para el 15 de junio tendría ya definida la propuesta de aumento, pero con el cálculo actual, para presentar al Presidente Santiago Peña, quien deberá establecer la variación recomendada para julio.

El sueldo básico actualmente está en G. 2.899.048. En las condiciones actuales se estima que el incremento rondaría G. 87.000.

Desde el sector trabajador se presentó una propuesta de incremento del 20%, basándose en una encuesta sobre el costo de vida, que sostiene supera actualmente los G. 7.000.000, mientras que el sector empresarial sostiene que la fijación del aumento debe seguir con el cálculo actual.