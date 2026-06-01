Senadora insiste en que salario mínimo debe calcularse con base en precios de la canasta básica

Mañana, martes, el Senado tendrá una sesión ordinaria anticipada debido a las elecciones internas partidarias del próximo domingo y entre los puntos a ser tratados por la Cámara Alta figura un proyecto de ley que plantea modificar el Código Laboral para introducir nuevos criterios en el mecanismo de cálculo de los ajustes anuales del salario mínimo legal en Paraguay.

El tratamiento de ese proyecto llega mientras se acerca el fin del plazo legal para que el Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam) recomiende al Poder Ejecutivo el porcentaje en que debe ser modificado el salario este año. El diálogo tripartito entre el Conasam, representantes de los trabajadores y del sector empresarial está estancado.

El sector empresarial ha insistido en postergar el debate sobre nuevos métodos de cálculo y mantener el mecanismo vigente de ajuste automático del salario basado exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que divulga el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que los trabajadores exigen incluir en el cálculo variables como el aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar.

Culpa al cartismo de que no se haya tratado antes el proyecto

En conversación con ABC Color este lunes, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) -quien presentó el proyecto de ley junto con los senadores Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Walter Kobylanski, Lucía Mendoza y Rafael Filizzola– señaló la urgencia de tratar la propuesta legislativa teniendo en cuenta la aparente falta de acuerdo en el diálogo tripartito en torno al salario mínimo este año.

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Señaló que ella presentó el proyecto ya el año pasado, con el objetivo de tener nuevas reglas sobre la modificación del salario mínimo listas para el ajuste de mediados de este año, y lamentó que nunca haya sido tratado en plenaria hasta ahora, algo de lo que responsabilizó al oficialismo cartista.

“Con un salario mínimo una familia no puede sostener una vida digna”

La senadora Paredes insistió en que es necesario introducir nuevos criterios en el cálculo del salario mínimo porque los ajustes realizados en base al IPC son insuficientes.

“Queremos un énfasis en el índice de precios de la canasta básica familiar, que define lo que un trabajador promedio realmente gasta”, indicó. Afirmó que el sector empresarial busca que salario aumente solo en 60.000 a 80.000 guaraníes, lo que, en su opinión, no refleja los gastos de una familia promedio.

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“La canasta familiar está por el aire; con un salario mínimo una familia no puede sostener una vida digna”, subrayó.