Cartistas piden respetar “voluntad popular”, pero en Perú

Senadores cartistas, a instancia de la senadora Lizarella Valiente, presentaron un proyecto de resolución en donde se exhortaba a la nación peruana a garantizar el pleno proceso electoral el próximo domingo durante las elecciones presidenciales.

Sin embargo, varios parlamentarios sentaron postura contraria, pues consideraron el proyecto de resolución como una “intromisión a un país soberano”.

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Los legisladores además cuestionaron el tenor del proyecto y sobre todo por preocuparse de una elección en un país ajeno, cuando en el nuestro también se tendrán elecciones ese mismo día en un ambiente donde hay críticas a las máquinas de votación, alquiladas de empresas ligadas al cartismo.

“Los peruanos van a las urnas el próximo domingo donde elegirán a su próximo presidente y exhortamos a la nación peruana a garantizar el proceso electoral y respetar la voluntad popular, dijo Lizarella Valiente al argumentar su proyecto.

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Por su lado, Rafael Filizzola (PDP) manifestó que no corresponde inmiscuirse en asuntos internos de un país ajeno, más porque ni siquiera se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Ocupémonos de los problemas del Paraguay que ya son suficientes y no de las pavadas”, dijo Filizzola.

Yolanda Paredes (CN) indicó que en el país también se está cuestionando la falta de fiscalización de todas las etapas del sufragio, pero el cartismo ningunea los reclamos y pretenden meterse en las elecciones de Perú.

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“Eso es justamente lo que falta en las elecciones de Paraguay, la fiscalización en todas las etapas del sufragio”, dijo Paredes recordando los reclamos en las elecciones presidenciales pasadas.

“Los que apoyan son democráticos”

Envalentonada por la mayoría cartista en el Senado, Lizarella Valiente pidió llevar a votación el proyecto de resolución indicando que él que votaba a favor era democrático y los que votaban en contra eran antidemocráticos.

En respuesta, la senadora Blanca Ovelar le dio cátedra sobre derecho internacional, sobre cómo debe utilizarse la política en el concierto de las naciones y hasta del lenguaje utilizado, pues eso influye en cómo los "países vecinos nos ven".

“¿Quiénes somos para exhortar a un país soberano que tiene instituciones fuertes?”, dijo Blanca Ovelar.

La legisladora manifestó que la Organización de Estados Americanos (OEA) defiende la autodeterminación de los pueblos y rechaza las injerencias externas que podrían significar la iniciativa cartista. Además le invitó a sus colegas cartistas a leer un poco más sobre derecho internacional para poner altura en el uso del lenguaje.

Celeste Amarilla (PLRA), en tono sarcástico, indicó que algunos legisladores creen que viven en Suiza y con autoridad para exhortar a otros a defender la democracia, cuando en Paraguay cada elección se convierte en un bochorno.

“Apenas podemos con nosotros, apenas. Ni que fuéramos Suiza vamos a meternos a exhortar a nadie (...) En cada elección en Paraguay es un bochorno de quejas, esto es un disparate, que saquen a título personal”, dijo Amarilla.

Luego de leer la definición de “exhortar de la RAE”, la senadora Valiente solicitó una “terminología más adecuada” y pidió girar a comisiones el proyecto. De esta manera tras la lluvia de críticas los cartistas recularon y no se “exhorto” a Perú a ser democrático.

El proyecto de resolución planteado es “Por la cual se exhorta a la nación peruana, sus autoridades electorales y a las instituciones competentes a garantizar el pleno respeto al proceso electoral asegurando la participación ciudadana, la transparencia, la igualdad de condiciones y la debida fiscalización de todas las etapas del sufragio a fin de otorgar mayor legitimidad democrática a los candidatos que resulten electos”.