TSJE suspende revisión de máquinas en plena prueba: este es el motivo, según una de las técnicas

Movimientos internos tanto del Partido Colorado, como del PLRA y de partidos del tercer espacios realizaron esta semana varios cuestionamientos al funcionamiento de las máquinas de votación, como a la auditoría realizadas a las mismas en febrero de este año.

Ante la presión de los sectores políticos que definen sus internas la próxima semana, la máxima autoridad electoral, el TSJE, convocó a los apoderados y técnicos para hacer una revisión desde este lunes y que debía culminar hoy.

Sin embargo, la revisión de las máquinas se suspendió en medio de una prueba que se estaba realizando, cuando los técnicos empezaron a cuestionar de que tras el escrutinio, se pueden seguir cargando votos que al final que se contabilizan al imprimir el acta si es que se vuelve a darle impresión, según explicó Gladys Canese, precandidata a concejal y técnica por el movimiento Fuerza Radical del PLRA.

“Nosotros no recibimos respuesta y hoy antes de hora se suspendió, cuando queríamos hacer unas pruebas de votación, escrutinio y volver a hacer la misma mesa de votación y el escrutinio, y entonces en ese momento se generó una polémica muy grande porque era algo que demostraba de la vulnerabilidad”, señaló.

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Suspenden revisión de máquinas de votación

De acuerdo a lo que afirmó Canese, muchas preguntas no fueron respondidas, como tampoco pudieron acceder al código de generación de las credenciales, no les dejaron meter los celulares, instrumentos, como tampoco les permitieron hacer la prueba a los técnicos.

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Contó que querían hacer unas pruebas con el escrutinio y con la votación, para verificar si había posibilidades de imprimir dos veces el acta escrutinio con resultados distintos, para lo que utilizaron dos boletines de voto, realizaron la votación con uno, imprimieron el acta de escrutinio con un resultado, posteriormente hicieron pasar el siguiente boletín de voto, el cual pasó sin inconvenientes y al volver a imprimir el acta, esta contabilizó este voto.

“Estábamos por imprimir el acta de escrutinio y ahí ya nos pararon. Nosotros queremos mejorar todo el sistema electoral, todo el proceso electoral y ellos nos concedieron varios puntos de mejora. Este punto queríamos mejorar, porque cualquier persona que tenga la credencial de la mesa y que tenga los boletines de escrutinio, y los boletines de voto puede hacer esto mismo que nosotros demostramos que sí se puede hacer”, precisó sobre la vulnerabilidad.

Agregó que no es que sea 100% viable hacer este tipo de acciones, ya que se cuenta con el factor humano de los miembros de mesa, pero técnicamente sí es viable, lo que quedaría supeditado al control de los mesarios, los cuales pueden venderse, por lo que la recomendación es que una vez que un voto ya fue contabilizado, no se tenga la posibilidad de volver a utilizar ese mismo boletín de voto para hacer otro escrutinio.

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Proponen sistema de control y bloqueo tras prueba

Indicó que el sistema de control no es tan sencillo, porque se debe colocar una pequeña bandera que diga que eso ya fue escrutinado, para que no se escrutine más, pero el boletín no debe destruirse, porque eso puede servir para auditorías posteriores.

Insistió en que como técnicos, nunca hablaron de fraude, solo de mejorar las condiciones de seguridad para que las máquinas no sean vulneradas.

“Lo que nosotros pedimos es realizar una auditoría real, integral, independiente y dar recomendaciones y que se escuche nuestras recomendaciones, porque hay tres recomendaciones que nosotros hicimos de las 16 que habíamos presentado todos los partidos de la oposición que fueron aplicadas, y eso ayudó muchísimo, porque fueron temas de pantalla, de bloqueo de la tapa para que no se pueda abrir e introducir otra información y así montón de recomendaciones sí aplicaron”, indicó.

Comentó que cuentan con varias pruebas más que quieren hacer a las máquinas; sin embargo, tras los cuestionamientos de hoy, los miembros del TSJE decidieron suspender la verificación y emitieron un comunicado en el que aseguraron que la misma se realizó sin inconvenientes. Según Canese, la suspensión de la prueba se dio bajo el argumento de que nadie tendría acceso a los boletines, ya que los mismos forman parte de los maletines electorales que están establecidos por cantidad de votantes por cada mesa.

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Además de Canese, estuvieron presentes otros diez técnicos que participaron de la verificación, pero que no lograron hacer todos los cuestionamientos, debido a la suspensión.

“Nosotros vamos a hacer un informe de vuelta y nosotros tenemos justamente una reiteración que hicimos el viernes con una conferencia de prensa. En esa reiteración nosotros pedimos que por favor nos respondan y ya nos respondieron, pero la respuesta fue insatisfactoria para nosotros, porque nos dijeron que nosotros somos representantes apoderados acreditados, pero de partidos políticos que no tenemos representación parlamentaria”, concluyó.