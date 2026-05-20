Rafael Filizzola: “Aldo Cantero como fiscal fue un desastre, imagínense ahora como juez”

Durante su intervención en la sesión del Senado, el legislador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), afirmó que Aldo Cantero representa uno de los peores ejemplos dentro del Ministerio Público y advirtió sobre el peligro de que llegue a ocupar un cargo judicial. “Como fiscal fue un desastre, imagínense ahora como juez”, disparó Filizzola.

El senador comenzó refiriéndose al debate sobre las máquinas de votación y aclaró que las críticas de sectores opositores no buscan eliminar el sistema electrónico, sino garantizar la transparencia mediante el acceso al código fuente para auditorías.

Sin embargo, posteriormente trasladó el foco hacia el sistema de justicia y cuestionó la conformación de la terna para juez penal de Capital. “¿Cómo puede ser que un fiscal como Deny Yoon Pak haya quedado fuera de la terna con los méritos que tiene?”, reclamó.

Para Filizzola, resulta todavía más grave que Cantero haya ingresado “con el mejor puntaje”.

“Recibía instrucciones del abogado de la querella”

El legislador recordó los chats filtrados que involucraron a Cantero y lo acusó de haber actuado de manera parcial en investigaciones sensibles. “Es el fiscal que aparece en unos chats recibiendo instrucciones del abogado de la querella”, afirmó en alusión al abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar.

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Filizzola sostuvo que un fiscal “debe ser objetivo” y advirtió sobre el impacto que tendría su eventual llegada a la magistratura. “Imagínense cómo va a ser como juez”, expresó.

También lo acusó de utilizar su posición dentro del Ministerio Público para beneficiar a personas cercanas. “Es el fiscal que estaba investigando a la Justicia Electoral y le consiguió trabajo a su pareja en la Justicia Electoral”, señaló.

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El parlamentario elevó el tono de sus críticas y cuestionó incluso la capacidad jurídica de Cantero. “Aparte de ignorante supino, porque no entiende nada de derecho”, lanzó.

Luego ironizó sobre el exsenador Hernán Rivas y el escándalo de su título universitario. “Ese habrá sido el compañero que estaba buscando nuestro excolega y que nunca encontró”, dijo.

Filizzola aseguró además que la eventual designación de Cantero afecta la imagen internacional del país y genera inseguridad jurídica. “¿Quién va a venir a invertir con un juez como este?”, cuestionó.

Filizzola también apunta contra Gustavo Leite y Santiago Peña

El senador del PDP también criticó al gobierno de Santiago Peña y al embajador paraguayo ante Estados Unidos, Gustavo Leite, por las gestiones para conseguir vuelos directos entre Paraguay y Miami mediante subsidios estatales.

Según denunció, el Ejecutivo pretendía destinar unos US$ 5 millones anuales para subsidiar a una aerolínea extranjera.

“Todos los trabajadores paraguayos, todos los campesinos paraguayos, todas las madres paraguayas, pues se van a Miami”, ironizó.

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Filizzola cuestionó que el Gobierno analice destinar recursos a ese proyecto mientras persisten graves deficiencias en salud y transporte público. “No podemos ni subsidiar el transporte público”, afirmó.

El legislador aseguró que con US$ 5 millones podrían adquirirse camas UTI, respiradores y monitores para hospitales públicos.

“Hay otros Erico Galeano”, advierte

Finalmente, Filizzola sostuvo que el ingreso en prisión del exsenador Erico Galeano (ANR, HC) no significa que hayan desaparecido los vínculos entre política y crimen organizado. “La gente celebra, se hizo justicia, pero hay otros Erico Galeano”, expresó.

El senador mencionó además al fiscal Lorenzo Lezcano y cuestionó a funcionarios vinculados al caso del fallecido diputado Eulalio Gomes, alias Lalo. “Tenemos mucho de qué preocuparnos por lo que pasa en el país”, concluyó.