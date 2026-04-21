Cartistas “encontraron en Hernán Rivas el tonto perfecto” y un “sicario”, afirma diputado Rodríguez

“Encontraron en Hernán Rivas el tonto perfecto, un tipo que no tiene ninguna barrera ética, ningún límite moral y es más, que vive en la más absoluta ignorancia. Le convirtieron a Hernán Rivas en un “arma con el dedo en el gatillo”, disparó el diputado Guillermo Rodríguez sobre el caso del senador cartista, cuyo pedido de “permiso” ante la Cámara Baja debe definirse mañana.

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Rodríguez expuso un video de archivo, en el cual la bancada de Honor Colorado en Senado daba su respaldo a Rivas, lo cual considera es otra parte grave en este caso: la burla hacia la ciudadanía y el decir que “hacen lo que quieren”.

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“Se equivocan como ciudadanos si creen que esto es un problema político. Este es el tipo de persona que a la larga... si vos accionás en el plano civil, cuando por algún motivo le deposites a la justicia tu esperanza y esa carpeta esté en la mesa de un juez o de un fiscal, estos sicarios con un mensaje de WhatsApp, con una llamada te cambia el curso de la historia. Con un mensaje de WhatsApp son capaces de torcer cualquier tipo de voluntad dentro de la justicia", alertó el diputado dirigiéndose a la ciudadanía.

El cartismo no solo avaló que Rivas, pese a las sospechas ya planteadas de la ilegalidad de su título, en dos ocasiones haya sido designado miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e incluso presidirlo.

“Este caso en particular me indigna porque lo convirtieron en un arma con el dedo en el gatillo. Convirtieron a Hernán Rivas en alguien capaz de torcer los casos judicial a su antojo. Esto es fruto de la soberbia. Hoy todo un país está viendo la forma en la que obraron con esa misma soberbia, con esa misma petulancia", reprochó Rodríguez.

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También recordó que para colmo de la “petulancia”, no solo apañaron a un presunto abogado mau, sino que echaron de la Cámara de Senadores a la exsenadora Kattya González (independiente) por haberlo denunciado.

“Este caso en particular le ha costado incluso el cargo a la exsenadora Kattya González que denunció con vehemencia esta cuestión y le hicieron pagar y vaya que le hicieron pagar, le demostraron que aun teniendo razón y aun sabiendo que lo que ella denunciaba era cierto, le hicieron pagar a una de las senadoras más votadas de la República del Paraguay echándola", sostuvo.