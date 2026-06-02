Hambre Cero: Devuelven programa a gobernadores de Concepción y Alto Paraná

Los cartistas y sus aliados del Senado aceptaron las modificaciones realizadas por Diputados al proyecto de ley que excluía de la administración del programa Hambre Cero a los gobernadores cartistas: Liz Meza de Concepción y César “Landy” Torres de Alto Paraná, pese a los cuestionamientos de los opositores que lamentaron el “olvido selectivo” de sus pares oficialistas.

El proyecto había sido presentado por el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar tras el escándalo por la ostentosa fiesta de quince años organizada en febrero pasado por la gobernadora Liz Meza y que generó una indignación ciudadana contra el derroche cartista.

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“Qué frágil tenemos la memoria, dejamos pasar dos meses y nos olvidamos de la ostentosa fiesta de una gobernadora. No se justifica aquella fiesta bochornosa para toda la población, pero ahora como la gente se olvidó volvemos a entregar el dinero”, lamentó la senadora Yolanda Paredes (CN).

Sin embargo, el proyectista Silvio “Beto” Ovelar indicó que por ahora “dejará no más pasar” y aceptará las modificaciones de Diputados, por lo cual se confirmó la reculada a días de las elecciones internas simultáneas.

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El cartista justificó su “cambio de parecer” porque la Contraloría General de la República aún no terminó el examen de correspondencia de la gobernadora Liz Meza y no cuenta con los resultados de las verificaciones sobre la ejecución del programa Hambre Cero.

Beto Ovelar agregó que, porque, “el diablo sabe más por viejo que por diablo”, prefiere aceptar las modificaciones realizadas en Diputados. Es decir, no es un momento político adecuado para discutir posturas con sus correligionarios en la Cámara Baja, teniendo en cuenta que están a días de unas elecciones internas.

La Cámara de Senadores debía contar con 23 votos para ratificarse en su decisión inicial; sin embargo, solo tuvo 13 votos, la mayoría de los opositores. En tanto que los cartistas y sus aliados recularon y devolvieron el botín a los gobernadores.

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Botín para intendentes

Por otro lado, el proyecto de ley presentado por el senador Colym Soroka (ANR- Independiente) que propone devolver la administración de los recursos de Hambre Cero a los intendentes fue postergado por 30 días.

El propio proyectista solicitó la postergación, pues argumentó que no tiene los votos para avanzar con su iniciativa de descentralización de recursos.

“Voy a seguir peleando por la agricultura familiar campesina y el pequeño productor, pero no tengo los votos”, dijo Soroka.