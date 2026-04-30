Colym Soroka propone transferir recursos del programa hambre cero a los municipios

El senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista) defendió que el actual modelo de gestión no está permitiendo que pequeños productores del interior accedan de manera efectiva al mercado generado por el programa de alimentación escolar Hambre Cero.

El legislador sostuvo que muchos agricultores terminan perdiendo su producción por falta de canales de comercialización y condiciones de conservación, mientras que las instituciones públicas continúan adquiriendo productos externos o de grandes proveedores.

“La única descentralización que va a llegar a la gente es pasando Hambre Cero de las gobernaciones a las municipalidades”, afirmó Soroka.

Los principales ejes del proyecto de ley

La propuesta contempla cambios clave en la estructura administrativa del programa estrella de Santiago Peña empezando por una nueva distribución de responsabilidades.

La norma establece que Asunción, Central y Presidente Hayes sigan bajo la ejecución del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Mientras que en el resto del país la administración pase directamente por las municipalidades.

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Según la exposición de motivos de la norma se pretende integrar de manera más directa a productores frutihortícolas y agricultores familiares, generar mercados locales para productos frescos, reducir la intermediación. Así como promover economías distritales y garantizar mayor frescura en los alimentos escolares.

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En cuanto a los controles se plantean que se presenten informes semestrales a la Contraloría General, la posibilidad de intervención del MDS en municipios con mala gestión y la responsabilidad patrimonial directa de funcionarios en casos de malversación.

Soroka cuestiona el rol actual de las gobernaciones

El senador crítico el funcionamiento actual de las gobernaciones dentro del esquema Hambre Cero, argumentando que la estructura centralizada no responde a las necesidades reales del interior.

Según expresó, los municipios tienen una relación más cercana con productores y comunidades, lo que permitiría organizar cadenas de suministro más eficientes y justas. “Qué lindo sería que los distritos puedan organizarse con sus compañías y vender sus productos en el interior”, señaló.

El proyecto de ley será tratado en medio de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales prevista para el próximo 7 de junio.

Hambre Cero: programa emblemático bajo revisión

El programa Hambre Cero ha sido una de las principales apuestas del Gobierno de Santiago Peña en materia social, aunque crecientes cuestionamientos sobre su implementación práctica y alcance económico. De ser aprobada en el Senado la próxima semana será derivada a la Cámara de Diputados, donde la norma podría sufrir obstáculos políticos.