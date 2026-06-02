Justicia Electoral despliega más de 15.000 máquinas de votación para internas simultáneas

Con el objetivo de garantizar una jornada electoral transparente y eficiente, la Justicia Electoral ha intensificado los trabajos logísticos para la distribución de 15.081 máquinas de votación que serán utilizadas en las Elecciones Internas Simultáneas de este domingo 7 de junio.

El operativo, liderado por las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, consiste en la carga y envío de los equipos en vehículos de gran porte hacia los Registros Electorales y Centros Cívicos de todo el territorio nacional, para su posterior entrega en los locales de sufragio.

Como parte de la estrategia de familiarización con la tecnología, más de 1.500 máquinas adicionales fueron instaladas previamente en puntos estratégicos como supermercados, plazas y comercios.

Esta iniciativa busca asegurar que los electores conozcan el funcionamiento de las máquinas antes de acudir a las urnas.

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El despliegue comenzó con el envío del primer contingente hacia el departamento de Alto Paraguay, bajo un estricto esquema de seguridad coordinado con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y el Ministerio Público.

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Asimismo, la logística trasciende las fronteras. La Justicia Electoral, en coordinación con la Cancillería Nacional, ha enviado máquinas de votación a los siguientes destinos para las elecciones de autoridades partidarias:

Estados Unidos, España y Argentina: Para las elecciones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Argentina: Para las elecciones del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

Cronograma de distribución

El cronograma de despliegue continuará de manera sostenida hasta la víspera de las elecciones:

Miércoles 3 de junio: Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Caaguazú, Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Jueves 4 de junio: Misiones, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Presidente Hayes y Boquerón.

Viernes 5 de junio: Departamento Central.

Sábado 6 de junio: Asunción (Capital).

Con este despliegue, la Justicia Electoral ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la correcta aplicación de la tecnología electoral en los comicios internos de las organizaciones políticas.