Internas: Padrón queda en 4.661.047 electores y más partidos suben en afiliados

La Justicia Electoral, ente presidido por Jorge Bogarín (Ind), reveló su nuevo resumen de organizaciones políticas, mesas de votación y número de electores.

Se registran un total de 54 organizaciones (22 movimientos y 32 partidos); 12.983 mesas de votación y 4.661.047 electores habilitados (ver el cuadro).

Al tener en cuenta la cantidad de afiliados, el Partido Colorado (ANR), agrupación en el gobierno y presidida por Horacio Cartes, encabeza la lista con 8.018 mesas de votación para 2.804.550 electores.

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Le sigue el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas, que tendrá habilitadas 3.935 mesas de votación para un total de 1.531.856 afiliados. Además de sus candidatos a intendentes y concejales, los liberales también renovarán a sus autoridades partidarias.

En tercer lugar, en cuanto a su padrón, aparece el Partido Unión Nacional De Ciudadanos Éticos (UNACE), fundado por el fallecido Lino Oviedo y presidido por Jorge Oviedo Matto. En estas internas tendrá 30 mesas de votación para 102.958 afiliados habilitados en todo el país.

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Voto independiente y cruzado

Fuera de las agrupaciones con “voto cautivo” de funcionarios y operadores políticos, surgen las agrupaciones que suelen tener más votantes independientes en las elecciones generales que afiliados activos en sus internas.

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En cuarto lugar por número de afiliados está el Partido “Yo Creo” Conciencia Democrática Nacional, fundado por el exintendente de Ciudad del Este y aspirante presidencial 2028 Miguel Prieto, con un total de 163 mesas de votación y 35.987 afiliados.

A modo de ejemplo, Dani Mujica (Yo Creo), intendente saliente de CDE, tuvo más de 73.000 votos solo en la capital del Alto Paraná en noviembre último, lo que duplica en una sola ciudad a todos sus afiliados en el país. En 2023, para el Senado tuvo 53.000 votos. Capta así el voto colorado que rechaza a los clanes corruptos del Este.

En quinto lugar está el Partido Encuentro Nacional que contará con 90 mesas y 21.461 afiliados electores. Esta agrupación depende de las personalidades para captar votos independientes. Por ejemplo, en sus internas de 2022, Kattya González tuvo solo ¡183! votos pero en las elecciones generales del 2023 ella dio al PEN 100.000 votos preferenciales. Sin embargo, fue destituida del Senado por orden de Horacio Cartes por 23 votos parlamentarios.

En una situación similar está el Partido País Solidario (PPS), que en estas internas tendrá 17 mesas de votación en todo el país para 21.159 afiliados.

En séptimo lugar, en número de afiliados surge el Partido Cruzada Nacional, que tendrá 41 mesas de votación para 18.283 afiliados. Esta agrupación en 2023 reunió 331.000 votos captando el voto disruptivo y de hartazgo de la ciudadanía. Su líder, el exsenador Paraguayo Cubas, enfrenta numerosos escándalos y de cinco senadores electos en 2023, varios se pasaron al cartismo o a Yo Creo.