Elecciones municipales: En Luque hay más de 137.810 habilitados para votar

En Luque, los electores colorados elegirán este domingo durante las internas simultáneas entre los precandidatos; Diego Candia (ANR-HC), Hugo Farías (ANR-HC) y Carlos Salinas (Fuerza Republicana).

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En ese contexto, el Partido Colorado (ANR) tiene en total 89.911 electores e instalará 257 mesas de votación en cuatro locales electorales.

Mientras que los electores liberales tienen en su menú electoral a Manuel “Manolo” Achucarro (PLRA-Nuevo Liberalismo), César Meza Bría (PLRA-Nuevo Liberalismo), Freddy Ferreira (Siglo 21) y Osvaldo Valdebenito (Diálogo Azul).

Asimismo, el Partido Liberal (PLRA) cuenta con 47.899 electores e instalará 119 mesas de votación en 11 locales electorales.

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Por otro lado, oficializarán sus candidaturas únicas; Belén Maldonado (Luque Democrático), José Luis Chilavert (Luqueños Unidos).

Las alianzas electorales; Luque Democrático y Luqueños Unidos su afiliados votarán en la Escuela Julio Correa ubicada en inmediaciones del Hotel Bourbon, donde se habilitarán 18 mesas.

Según los datos brindados por la Policía Nacional en la ciudad se dispondrán de 200 efectivos para brindar seguridad en las inmediaciones de los locales electorales.

Los portones en los locales de votación se abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 16:00, pues se aplica el horario de invierno.

De esta manera nueve son los precandidatos que buscarán llegar a ocupar el sillón de intendente en la Municipalidad de Luque.