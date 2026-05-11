“El PLRA tiene que buscar el poder de la República”, dice Riveros a liberales en Argentina

Alcides Riveros, candidato a la presidencia partidaria por el movimiento “Nuevo Liberalismo”, dijo en Argentina que el PLRA tiene que buscar el poder de la República y que eso “va a beneficiar a todos”.

Se sumó así al debate sobre el surgimiento de una figura que aglutine a la oposición para las elecciones presidenciales del 2028 y si el PLRA estará dispuesto a encabezar o acompañar la chapa. El virtual candidato presidencial del Nuevo Liberalismo para el 2028 es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

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“Nosotros, como Partido Liberal tenemos que buscar la negociación con otros partidos, porque eso es lo que nos va a dar la victoria el día de mañana. Yo voy a trabajar en los próximos cinco años por el PLRA”, prometió en su discurso ante sus correligionarios de Buenos Aires. Riveros estuvo acompañado por el presidente liberal saliente Hugo Fleitas.

Sostuvo que los liberales primero tienen que buscar la unidad partidaria, luego tenemos la unidad de la oposición y finalmente “de toda la familia paraguaya”, señaló.

“Creo que la gente acá en Buenos Aires está esperanzada de que nuestro partido pueda volver a representar y a defender los intereses de los ciudadanos”, sostuvo.

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Buenos Aires y La Plata

Las reuniones se celebraron en el sub comité liberal de la Villa 21-24; en el comité N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La gira también se extendió a La Plata.

En Argentina, el PLRA tiene locales de votación en el Comité N° 1 y el comité N°2 de Buenos Aires; en La Matanza; en Lomas de Zamora y en La Plata.

Según los organizadores de la gira, el objetivo es fortalecer el vínculo con los compatriotas residentes en el vecino país y consolidar la estructura partidaria de cara a las próximas elecciones internas.

Afirmaron que la delegación buscó reafirmar que los afiliados en el exterior son un pilar fundamental en el proyecto de renovación que impulsa el movimiento, indicaron.

Candidatos en Argentina

La actividad inició el sábado último en medios de comunicación. Los referentes participaron en una jornada radial junto a Martín del Puerto (actual miembro del Directorio) y Mariela Cabrera del Puerto (candidata a miembro del Directorio por la Lista 3A).

Desde la conducción del Nuevo Liberalismo señalaron que esta gira es un paso decisivo para la candidatura de Alcides Riveros a la presidencia del PLRA. El mensaje es claro: construir un partido más participativo, unido y con presencia activa en cualquier lugar donde lata el sentimiento liberal.

“Buscamos una renovación dirigencial basada en la cercanía real con la militancia, eliminando las distancias geográficas y fortaleciendo nuestra organización para los desafíos electorales que vienen”, afirmaron referentes del sector.