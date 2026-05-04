¿De “satélite” a carpas coloradas? Dionisio Amarilla tiene una respuesta para Peña

El pasado 1 de mayo, el senador considerado “satélite” del cartismo Dionisio Amarilla, candidato a presidente del Partido Liberal por su movimiento Diálogo Azul, participó del acto encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, en ocasión de la firma del decreto de reglamentación del Régimen de Alcoholes y Biocombustibles, en un acto en la ciudad de Mbocayaty (Guairá).

Durante su discurso oficial, el presidente de la República hizo especial énfasis en la presencia de Amarilla entre las autoridades presentes, tentándolo a pasarse al Partido Colorado, aunque de hecho, hace tiempo viene operando cercanamente con el movimiento oficialista Honor Colorado.

“Somos colegas con Santiago Peña; somos colegas economistas. Él es presidente, yo soy senador. A partir de ahí, las reformas que hemos acompañado eran reformas necesarias para el Paraguay y los resultados están a la vista”, aclaró el legislador.

Ante la insistencia de por qué no se pasa ya al oficialismo puesto que los respaldó en varias ocasiones, Amarilla apuntó que es más probable que Peña, una vez dejado la presidencia, termine asesorando al PLRA.

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“Es más probable que Santiago termine asesorando al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico a partir del 2028, a que Dionisio Amarilla se pase a filas del Partido Colorado”, remarcó.