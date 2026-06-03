Lilian denuncia que obligan a ministros y directores “a poner plata” para campaña de Camilo

En declaraciones en una rueda de prensa en la Cámara Alta, la senadora Lilian Samaniego (ANR-disidente) denunció hoy que “ministros y directores de todos los entes tienen que ir a poner plata al candidato del oficialismo”, en referencia al precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez.

La senadora colorada disidente denunció la semana pasada que hay “canilla libre” en el Estado a favor de Camilo Pérez y además habló de arreo de funcionarios públicos.

Samaniego dijo que se trata de un aporte obligatorio. Consultado sobre el monto exigido, respondió que no puede dar. La legisladora y expresidenta del Partido Colorado (2010-2015) es hermana del senador Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción por los movimientos Fuerza y Causa Republicana, de cara a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

“¿Saben qué es lo grave? No solamente que le obligan a los ministros y a los directores a poner plata para el oficialismo y van a usar la Junta de Gobierno como PC del oficialismo", expresó.

Seguidamente dijo que la acción es una “muestra, es el atrevimiento, la osadía, la falta de respeto a lo que representa la institución del Partido Colorado”.

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“Ellos no le respetan a nadie. Usan y mal usan a la institución, a la gente, pero el 7 de junio, ahí, en la soledad del voto, estoy segura que en la lista 7, Arnaldo Samaniego va a ser el elegido porque justamente le representa, él es presidente de seccional. Él le representa a la autenticidad colorada, los principios y valores del Partido Colorado”, manifestó.

Consultada si el aporte de ministros y directores proviene de los recursos públicos, la senadora Samaniego respondió que “no tiene la menor duda que sale de ahí”. “¿De dónde va a salir? Y es importante preguntarle a los ministros, seguro que van a negar. Pero yo les digo responsablemente, tienen que ir a llevar un monto determinado", aseveró la senadora.

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“Persecución”

En otro momento, la senadora Lilian Samaniego contó que en el acto de cierre de campaña de Arnaldo Samaniego, que se llevó a cabo anoche en el club Fomento de barrio Obrero, asistieron muchos funcionarios, varios de los cuales son perseguidos por militar en la disidencia colorada.

“Ayer (martes) nadie se fue obligado, ni mucho menos. Estaban los funcionarios públicos que hoy están siendo perseguidos en la municipalidad de Asunción y aún así se fueron a mostrar sus rostros y dijeron sí al proyecto de autenticidad colorada que es la lista 7 de Arnaldo”, aseveró la legisladora.

“Voto castigo”

La senadora Lilian Samaniego también remarcó que el domingo el electorado colorado en Asunción y a nivel país dará un “voto castigo” al oficialismo en la ANR. “Y el domingo lo vamos a demostrar en Asunción y a nivel nacional con el voto castigo. Y lo que dijo el presidente del Congreso, nuestro candidato no se eligió a dedo. Ahí eligieron a dedo. Eligen a dedo a todos y el resto tiene que acompañar. Le guste o no le guste. Son obligados”, cuestionó.

La legisladora colorada sostuvo además que la elección interna se transformará en un plebiscito sobre la gestión nacional y municipal.

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Finalmente, Samaniego aseguró que la movilización en el cierre de campaña refleja “el respaldo genuino de la dirigencia y la militancia colorada”. “Podrán tener estructura, pero jamás tendrán la masa republicana”, manifestó la parlamentaria colorada.