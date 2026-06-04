Llegan máquinas y maletines electorales a Villarrica

La recepción de los equipos electorales se realizó hoy en la sede del Registro Electoral de Villarrica, desde donde se coordinará el despliegue hacia las instituciones educativas y demás centros de votación habilitados en la capital guaireña.

El operativo logístico involucra a miles de electores de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras nucleaciones políticas que elegirán a sus candidatos para los próximos comicios municipales.

La jefa del Registro Electoral de Villarrica, Nelly Duarte, informó que todas las máquinas de votación y los maletines electorales serán concentrados inicialmente en la oficina electoral para garantizar su seguridad antes del traslado definitivo.

Explicó que los equipos permanecerán bajo estricta custodia policial hasta el sábado, jornada en la que se realizará el despliegue hacia cada uno de los locales de votación establecidos para las internas simultáneas de los distintos partidos políticos.

Duarte señaló que la distribución de los equipos comenzará durante la mañana del sábado y que el procedimiento incluirá la entrega de las máquinas, maletines y demás materiales necesarios para el normal desarrollo de la jornada electoral.

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Asimismo, indicó que el testeo nacional de las máquinas de votación se llevará a cabo el mismo sábado desde las 14:00, mediante el encendido y la verificación de todos los equipos que serán utilizados en los comicios.

La autoridad electoral destacó que este procedimiento forma parte de los controles previos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de votación electrónica.

En cuanto a la cantidad de electores habilitados, la Asociación Nacional Republicana (ANR) concentrará la mayor cantidad de votantes en el distrito. Para esta nucleación fueron habilitados tres locales de votación. Se trata del Liceo Manuel Ortiz Guerrero, el Centro Regional de Educación “Natalicio Talavera” (CRENT) y la Escuela San Miguel del Este, donde estarán distribuidas un total de 91 mesas receptoras de votos.

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De acuerdo con los datos oficiales, unos 31.936 afiliados colorados se encuentran habilitados para sufragar en Villarrica durante las internas partidarias de este domingo.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) utilizará dos centros de votación. Estos serán la Escuela Básica Nº 114 Ramón Indalecio Cardozo y la Escuela Básica Nº 50 Cervantes, donde votarán aproximadamente 14.295 afiliados, distribuidos en 37 mesas receptoras de votos.

Las demás organizaciones políticas y agrupaciones independientes concentrarán sus procesos internos en la sede del Registro Electoral de Villarrica. Los partidos políticos que figuran en la lista son el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS), el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Patriotas Independientes (PPI) y el Partido Yo Creo Conciencia Democrática Nacional.

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Según explicó Duarte, cada partido cuenta con su propio padrón de afiliados y tendrá una mesa asignada dentro de la institución para que sus adherentes puedan emitir su voto de forma ordenada. La responsable electoral indicó que son siete los partidos y movimientos menores que desarrollarán simultáneamente sus internas en el local del Registro Electoral, completando así el esquema organizativo previsto para la jornada electoral.

Las mesas receptoras de votos abrirán este domingo a las 07:00 y permanecerán habilitadas durante toda la jornada bajo la supervisión de autoridades electorales, delegados partidarios y miembros de mesa.