PLRA necesita recuperar liderazgo con una conducción real, afirma diputado Arnaldo Valdez

El parlamentario indicó que este domingo el PLRA llevará adelante la renovación de sus autoridades partidarias, incluyendo la presidencia del partido, miembros del directorio nacional y departamental, además de autoridades partidarias locales, tanto en la categoría de mayores como de jóvenes. Asimismo, explicó que, conforme a lo establecido por la legislación electoral, la nucleación política también legitimará a sus candidatos oficiales para las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

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Con relación a la renovación de la conducción partidaria, Valdez manifestó que acompaña la candidatura del senador Éver Villalba (PLRA) a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico por la Lista 9 Frente Radical. Según explicó, actualmente existe una situación de inestabilidad dentro del partido que se originó tras la derrota electoral de 2023. El legislador recordó que, luego de esos comicios, el entonces presidente del PLRA y excandidato a la Presidencia de la República, Efraín Alegre (PLRA), fue destituido durante una convención partidaria, proceso que, a su criterio, se realizó de manera irregular.

En ese escenario asumió Hugo Fleitas como titular de la agrupación política. Sin embargo, Valdez sostuvo que el actual presidente no posee el liderazgo necesario para conducir al Partido Liberal Radical Auténtico ni cuenta con la confianza de la dirigencia y de la militancia liberal.

Corregir situación

El diputado consideró que la única forma de corregir la situación interna es mediante elecciones partidarias. En ese sentido, calificó la jornada prevista para este domingo como una fiesta cívica en la que los afiliados elegirán a las nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de encarar la campaña para las elecciones municipales del 4 de octubre.

Finalmente, indicó que el objetivo del PLRA debe retener los municipios que actualmente administra, recuperar distritos perdidos y conquistar nuevos espacios para fortalecer a la oposición con miras a las elecciones generales de 2028.

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