Bachi niega influir en la Corte: “No tengo el número de la mayoría de los ministros”

En conferencia de prensa, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que no mantiene contacto ni influencia sobre los ministros del máximo tribunal y buscó desmarcarse de las versiones que apuntan a una supuesta presión política sobre el fallo judicial.

“Yo ni el número de teléfono de la mayoría tengo, así que desconozco ese supuesto poder que se me atribuye”, sostuvo el legislador.

El senador también cuestionó las afirmaciones de González sobre un supuesto “cheque en blanco” dentro de la Corte, señalando que la exsenadora manejaría información que, a su criterio, no es verificable.

“No existe injerencia”: Bachi defiende independencia de poderes

Núñez insistió en que el sistema institucional debe respetar la independencia de los poderes del Estado y negó que exista una estructura política que condicione decisiones judiciales.

En ese sentido, recordó que los actuales integrantes de la Corte fueron designados en el periodo legislativo pasado, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y subrayó que el Legislativo cumple su rol dentro del marco constitucional.

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“Respetar la institucionalidad significa respetar cada poder del Estado. Nosotros no manejamos decisiones judiciales”, afirmó.

Respuesta a críticas por el caso Kattya González

El titular del Senado también defendió el proceso de pérdida de investidura de Kattya González, pese a que sus causales fueron desestimadas por la Fiscalía. Núñez afirmó que el procedimiento legislativo se realizó conforme a la normativa vigente.

“Fue un proceso ajustado a la ley. Ella incluso se negó a ejercer su defensa en el momento del tratamiento”, recordó.

El senador también contextualizó el caso dentro de decisiones políticas previas y defendió la validez del mecanismo utilizado por la Cámara Alta.

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Núñez evitó anticipar escenarios sobre el posible fallo de la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que acatará lo que resuelva el Poder Judicial.

Sin embargo, aclaró que cualquier eventual restitución de González al Senado deberá analizarse por la vía legislativa correspondiente. “Vamos a respetar lo que diga el Poder del Estado. No voy a ser un troglodita si no estoy de acuerdo”, expresó.

Pedido a la Fiscalía: “Quiero que me investiguen”

En otro tramo de sus declaraciones, Núñez solicitó públicamente que el Ministerio Público abra una investigación en su contra, en relación con la denuncia presentada por el funcionario del Senado y abogado Rubén Penayo.

Penayo amplió recientemente una denuncia penal contra el titular del Congreso, acusándolo de supuesta contratación irregular de funcionarios en el Legislativo, con un impacto económico millonario.

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Frente a estas acusaciones, Núñez fue contundente: “Quiero que abran la causa, que me investiguen. No puedo ser denunciado penalmente por nombrar y contratar dentro del presupuesto del Estado”, afirmó.

El legislador sostuvo que se encuentra “con la conciencia tranquila” y defendió la gestión administrativa del Senado.

Según los datos presentados por Penayo, existiría un incremento de 795 funcionarios entre junio de 2024 y abril de 2026, distribuidos entre el Congreso Nacional y la Cámara de Senadores.