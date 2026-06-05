Caso Kattya: Esther Roa habla de “captura del Poder Judicial” y advierte crisis institucional

La expectativa en torno a la resolución de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González (independiente) continúa generando repercusiones políticas y jurídicas.

Según la propia González, existiría información de que la Corte, por mayoría, estaría inclinándose por rechazar la acción que buscaba revertir su pérdida de investidura. De confirmarse, la decisión cerraría la vía judicial para su reposición en la banca.

En este contexto, la abogada y activista social contra la corrupción y la impunidad, Esther Roa, se pronunció con duras críticas sobre el escenario planteado.

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A través de su postura pública, Esther Roa fue categórica al referirse a la situación: “¡Qué desgracia nuestra justicia! Mi solidaridad con Kattya González ante una situación que trasciende a una persona y pone en cuestión la credibilidad de nuestras instituciones”.

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La activista sostuvo que el caso no se limita a una disputa individual o partidaria, sino que implica un cuestionamiento profundo al funcionamiento del sistema democrático.

Uno de los puntos más contundentes de su declaración fue la dimensión representativa del conflicto. Roa remarcó que la decisión judicial impacta directamente sobre la voluntad popular expresada en las urnas.

“Aquí no solo está en juego una banca, sino la voluntad de más de 100.000 ciudadanos que la eligieron como su representante”.

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Roa también alertó sobre lo que considera un deterioro estructural en la independencia de la justicia paraguaya: “La ‘captura del Poder Judicial’ no es un mito; es una realidad lacerante que erosiona la confianza ciudadana y corroe los cimientos de nuestra democracia republicana”.

En su análisis, advirtió que cuando el sistema judicial responde a intereses políticos o de poder, se debilita su rol como garante constitucional.

La activista recordó además el papel central que cumple la justicia en la arquitectura democrática del país. “La Corte Suprema de Justicia constituye el último bastión de esperanza para quienes buscan amparo frente a los abusos del poder”.

En ese sentido, alertó que cualquier pérdida de independencia del Poder Judicial tiene consecuencias directas sobre la estabilidad institucional.