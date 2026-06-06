Elecciones de mañana definirían liderazgo regional e incluso la dirección de Itaipú, dice Prieto

Mañana se realizan las elecciones internas simultáneas en todo el territorio nacional, en las que se eligen tanto a autoridades partidarias de las organizaciones políticas, como a los candidatos que representarán a los partidos en las elecciones municipales de octubre.

Dentro del Partido Colorado, actualmente en función de gobierno, el movimiento oficialista, Honor Colorado, cuenta con dos facciones en Ciudad de Este que se disputan el poder. Por un lado está el concido Clan Zacarías, del senador Javier Zacarías y su hermano, el director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías, mientras que por el otro está la facción que responde al gobernador de Alto Paraná, César Orlando ”Landy" Torres.

El candidato a concejal y aspirante a la Presidencia de la República para el 2028 por el Partido Yo Creo, Miguel Prieto, aseguró que tras las internas se definirán los liderazgos regionales, por lo que en caso de que pierda el precandidato a intendente de Ciudad del Este que responde al Clan Zacarías, Magno Álvarez, ante el candidato apoyado por Torres, Rigoberto Chamorro, se estaría jugando incluso la dirección de Itaipú.

“Creo que las internas partidarias son más importantes inclusive que las generales porque se está jugando liderazgo regional, se está jugando seguramente la dirección de la Itaipu Binacional, que al final es mucho más grande que la municipalidad de Ciudad del Este. Se siente eso en las calles, se siente eso entre los dirigentes, se siente eso al salir a recorrer, es fuerte lo que se está viviendo en Ciudad del Este dentro del Partido Colorado y yo siento que en caso de que gane el Landismo, va a haber cambios”, consideró.

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“Guerra” entre facciones de HC

Prieto aseguró que dentro del Partido Colorado se vive una guerra en estas internas, protagonizada por las dos facciones de Honor Colorado, pese a que hay un aspirante por el movimiento Colorado Añetete (disidente) Gustavo Velazquez, que también tiene muchos simpatizantes.

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Ante la pregunta de si esta guerra sería auténtica o una estrategia política de los colorados, respondió que cree que es una pelea auténtica por el liderazgo regional, ya que es un nuevo intento de renovación del coloradismo en el este del país, ante un desgastado Clan Zacarías.

“Ya lo intentaron con Ulises Quintana, en un momento se vislumbraba un nuevo coloradismo acá, pero después, con los problemas judiciales de Ulises se fue diluyendo y se volvieron a fortalecer los Zacarías. Yo me equivoqué al darlos por muertos y eso yo admito, yo dije antes de las elecciones que ningún Zacarías iba a llegar a la senaduría y a la Cámara de Diputados; sin embargo, nos metieron dos, llegó Javier Zacarías y llegó la diputada Rocío Abed en la Cámara de Diputados y después coronaron con la Itaipu Binacional de Lucho Zacarías. O sea, ellos están fuertes, están vigentes, aunque están bastante diezmados electoralmente. Tienen estructura, tienen dinero y tienen la fuerza para seguir peleando, al menos dentro del Partido Colorado”, sostuvo.

Sin embargo, se mostró seguro y confiado para las elecciones generales que se realizarán en el 2028 e incluso hizo una comparación con el control de la pelota que tuvo la Selección Paraguaya de Fútbol en la noche de ayer durante el juego amistoso contra Nicaragua en el Defensores del Chaco, previo al Mundial Fifa 2026.

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Victoria en Asunción es clave

Actualmente, el Partido Yo Creo presenta candidaturas en 163 ciudades, tanto a concejales y como también aproximadamente 50 candidatos a intendentes municipales. Dentro de las candidaturas, Prieto se lanza como candidato a concejal como estrategia política electoral para encabezar la lista y obtener más votos, por ende, más escaños dentro de la Junta Municipal de Ciudad del Este.

Agregó que además del Partido Colorado, también ve mucho movimiento por parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde se disputa la presidencia de la organización política entre los principales candidatos, Ever Villalba, senador, y Alcides Riveros, interna de la que se mostró un poco más distante, ya que independientemente a quien gane, deberá sentarse a hablar para hacer alianzas políticas y electorales para el 2028.

“En charlas privadas tengo muy buena relación con los dos. Obviamente por cuestiones de prudencia no puedo decir ‘fulano es mi preferido’, porque hoy, un día antes de las elecciones sería meter la pata y yo soy experto en eso, pero en esta oportunidad prefiero mantenerme en silencio, voy a esperar a ver ver quién gana y después vamos a acercarnos, vamos a hablar seguramente la semana que viene”, refirió.

Dijo además que como oposición buscan tener buenos resultados, sobre todo, ganar más municipios, como también que Soledad Núñez gane la Municipalidad de Asunción.

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Procesos judiciales de Prieto

Prieto cuenta con 47 causas abiertas por la Fiscalía, pero pese a eso, aseguró contar con mucha fe y confianza de que no lo enviarán preso, ya que podría ser contraproducente para los colorados al dejarlo como un mártir, además de afirmar que tiene la consciencia tranquila. Criticó a la Fiscalía por inventar una verdad y no buscar una verdad, el cual debería ser su trabajo.

Incluso dijo sentirse “cada día más libre” al hacer su recorrido por el país en el marco de su campaña a la Presidencia de la República, la cual dice que cada día crece más con el apoyo de la gente, lo cual sabe que preocupa al Partido Colorado.

Sobre el caso de Kattya González, quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra su expulsión de la Cámara de Senadores orquestada y operada por el cartismo con ayuda de satélites, y que está a un solo voto de la Corte Suprema de Justicia de definirse, dijo que espera que se haga justicia y que personalmente quiere que la exsenadora vuelva al Senado, como le corresponde, pese a la incertidumbre que existe por la presión política que hay sobre el caso.