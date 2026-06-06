Elecciones municipales: FR cuestiona apertura anticipada de cajas con útiles electorales en Ayolas

Alfonzo manifestó que, como movimiento Fuerza Republicana, no acompañaron el procedimiento porque entienden que este tipo de situaciones no debería ocurrir. Explicó que, de acuerdo con el protocolo establecido, tanto las urnas como las cajas con los útiles que serán utilizados en las mesas receptoras de votos deben abrirse recién este sábado a partir del mediodía, momento en el que deben realizarse las verificaciones correspondientes antes de la entrega a los integrantes de mesa.

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“Como Fuerza Republicana repudiamos y manifestamos nuestra inquietud en torno a este hecho. Inclusive, hemos dejado constancia en un acta firmada por todos los apoderados porque entendemos que los procedimientos están para ser cumplidos y, en este caso, se dejó de lado la forma en que se debe proceder desde la llegada de las máquinas y los útiles al local del Registro Electoral”, manifestó Alfonzo.

En otro momento, reiteró que se trata de un hecho irregular y responsabilizó a los movimientos de la Lista 2 (Honor Colorado) y Lista 6 (Añetete) ante cualquier irregularidad que pudiera surgir tras la apertura de las cajas que contienen los útiles electorales.

Desde el Registro Electoral habían señalado que los apoderados de los movimientos Honor Colorado, Fuerza Republicana y Añetete participaron de la revisión de las cajas que contienen los útiles electorales. El control se realizó con la presencia de representantes de cada uno de los movimientos internos del Partido Colorado.

Asimismo, indicaron que la verificación de las máquinas de votación se realizará este sábado, una vez que los equipos sean instalados en los respectivos locales receptores de votos.

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