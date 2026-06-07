Abrazo republicano: Alliana dice que le “duele” la afirmación de Marito

“Realmente me duele viniendo de él (Mario Abdo Benítez), una persona a quien el Partido Colorado le dio todo, que tenga que responder de esa manera, con tanto odio, con tanto rencor. Nosotros, más allá de él, de cuál sea la actitud de él, nosotros sí estamos en condiciones de abrazarnos con todos los colorados, con todos los paraguayos y que estas elecciones en octubre, estas elecciones generales municipales realmente sean las mejores, eran para las más ambiciosas”.

Así expresó Pedro Alliana, vicepresidente de la República, y próximo presidenciable por Honor Colorado para el 2028. Fue al llegar al Puesto de Comando del precandidato a intendente de Asunción por el cartismo, Camilo Pérez, al cierre de las internas municipales.

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¿Qué dijo Mario Abdo?

Esta mañana, al momento de votar en Asunción, el expresidente Mario Abdo Benítez, fue consultado sobre la posibilidad de protagonizar un “abrazo republicano” con otros referentes cartistas, ya con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, el exjefe de Estado descartó esa alternativa.

Aseguró que no considera necesario participar de ese tipo de gestos políticos. “No hace falta luego, yo ya estoy jubilado”, ironizó el exmandatario. Sin embargo aseguró que “el pueblo colorado siempre se une”.

Insistido que la unidad se dará en la dirigencia, Abdo Benítez respondió: “Sí, definitivamente”.

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Alliana dijo que con vistas a las municipales, el oficialismo se abrazará con todos los candidatos a intendentes de los 263 distritos. “Después de esto nosotros vamos a dar el abrazo republicano a todos los candidatos que salieron gananciosos y bueno, a partir de ahí empezar a construir para que cada uno pueda dar respuestas en su ciudad, en su comunidad y bueno, seguir realmente mejorando la calidad de vida de cada paraguayo”, manifestó el vicepresidente.