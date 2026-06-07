ANR admite baja participación, pero asegura que “están dentro del rango”

Tras el cierre oficial de las mesas de votación a nivel nacional, la Asociación Nacional Republicana (ANR) brindó un balance preliminar sobre el comportamiento de sus afiliados en las urnas en las Elecciones Internas Municipales 2026.

Aunque los reportes iniciales a nivel país mostraron una baja afluencia de electores, la cúpula del Partido Colorado descartó que se trate de un escenario de crisis por ausentismo. Por lo contrario, sostienen que la participación se encuentra dentro de los parámetros normales.

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Wildo Almirón, apoderado general del partido, explicó que los datos técnicos reales con los que cuentan corresponden solamente al corte realizado en Asunción.

Los números de Capital se mantienen estables

Según los registros, la participación en Asunción marcaba un 37,6% a las 14:00. Las proyecciones de los técnicos partidarios indican que, durante las últimas dos horas de votación previas al cierre de los portones a las 16:00, el porcentaje de asistencia se habría elevado para situarse finalmente entre un 46% y un 50%.

“Si se confirma ese porcentaje en Capital, estamos hablando de un escenario absolutamente normal. En las internas del año 2021 la participación final llegó al 44% o 45%. Si hoy cerramos cerca del 50%, significa que votaron unos 130.000 colorados de los 250.000 que están registrados en el padrón de Asunción”, argumentó Almirón.

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El apoderado aclaró que, si bien para el resto de los departamentos del país aún no disponen de mediciones técnicas y solo manejan reportes verbales de los delegados. Almirón instó a la prudencia y señaló que esperarán los datos concretos para emitir un análisis.

Invitan a mirar el TREP para mirar los resultados

Almirón recordó que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), administrado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), es la herramienta oficial para mirar los números.

Sostuto que el sistema muestra minuto a minuto quiénes son los candidatos ganadores en los diferentes municipios. También se puede ver el conteo fino y el desglose exacto de cuántas personas votaron en total por cada movimiento se conocerán con precisión en las próximas horas.