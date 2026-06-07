Samaniego pide a la gente que vayan a votar ante baja participación en la ANR

Desde Honor Colorado estiman que hasta el mediodía de hoy se tiene una participación del 20%, mientras que en carpas de la disidencia colorada estiman que es del 15% en las elecciones internas que se realizan hoy.

En la ANR pugnan quien será el candidato a la intendencia de Asunción entre los dos principales movimientos: el oficialista Honor Colorado propone a Camilo Pérez, mientras que la disidencia al senador Arnaldo Samaniego, quien ya fue intendente de Asunción.

Ante este escenario, Samaniego instó a los colorados de Asunción a que vayan a votar y aseguró que al participar, el colorado va a poder expresar su rechazo a un modelo de gestión perimido.

“Si queremos continuar, que creo que la mayoría no quiere, debemos ir a votar. Cuanto más grande es la diferencia, más grande es el rechazo al continuismo. Los buenos asuncenos queremos el cambio y el cambio va a llegar. Yo tengo mucha fe en Dios que va a llegar, por eso invitamos nuevamente a todos los vecinos, a todas las vecinas que vayan a votar en estas internas y mañana abrazarnos todos, abrazarnos con la gente que realmente quiera recuperar y reconstruir nuestra amada capital del país”, sostuvo en conferencia de prensa.

Lea más: Reanudan votación en Quyquyhó y ANR culmina con la instalación de todas las mesas a nivel nacional

Colorados disidentes instan a participar

Pese los incidentes que se presentaron en la jornada, como el de la Escuela Nacional General Máximo Santos, ubicada en el barrio Bernardino Caballero, donde la facción cartista Honor Colorado conformó mesas exclusivamente con sus propios miembros y que abrieron los maletines electorales sin presencia de representantes de otros movimientos, como también agresiones a los disidentes, o en la escuela Brasil, donde incautaron una acreditación falsa, Samaniego aseguró que las elecciones se desarrollan con normalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que incidentes casi no hubo, lo que ocurrió fue lo normal, ya que siempre está en el presupuesto que ocurran algunos incidentes.

“Este es el horario en que la gente, sobre todo en Asunción, van a votar masivamente, entonces vayan, el clima está superagradable, hay un lindo ambiente y los domingos se participa, se comparte más en familia, entonces, en familia vayamos, comamos el asadito, el tallarín, y después a votar. Yo no sé todavía si se llega todavía a ese porcentaje (20%) tenemos que aumentar la participación, necesitamos como ciudad, como pueblo, necesitamos que más participen”, insistió.

Dijo que harán recorridos por los barrios Barrio Obrero, Santa Ana y Trinidad en la tarde de hoy, entre otros.

Lea más: Internas ANR: incidente y denuncias contra el cartismo en Asunción

Denuncia contra la policía y “voto vale doble”

La concejala de Asunción, Rossana Rolón, sobre los incidentes registrados sostuvo que están atentos a lo que indican sus apoderados y representantes en cada local electoral, pero que los mismos no pasan de ser una simple situación, pero que están resolviendo con la justicia y los representantes del movimiento.

Confirmó que según sus sondeos, cuentan con un 15% de participación, pero como la elección avanza, puede ser más en estos momentos.

“Yo creo que por la hora también, esta es la hora, nosotros vamos a tener tiempo hasta las 16:00 que los ciudadanos y ciudadanas asuncenos, asuncenas vayan y voten, así que con la esperanza que construimos este camino para transformar la ciudad, creo que también tenemos fe y esperanza de que el electorado asunceno deposite su voto con confianza, con la seguridad de que ese voto vale doble", refirió.

También recordó que anoche la senadora Lilian Samaniego hizo una denuncia ante la Fiscalía sobre la presunta participación de agentes de policía en las internas como votantes, lo que generó que la propia Comandancia emita un comunicado en el que recordó la prohibición de que los agentes participen de actividades partidarias.

En la denuncia, la senadora recuerda que los agentes no tienen permitido votar como también se les suspenden los derechos partidarios cuando están activos.