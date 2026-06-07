Concepción: “Berni” Villalba buscará el “rekutu”, Añetete ganó en tres distritos y Causa Republicana en uno

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por la Transmisión de Resultados Electorales (TREP), Berni Villalba obtuvo un total de 7.339 votos y el candidato de Colorado Añetete, Silvio Ayala, 2.934 votos. Con esto, el actual jefe comunal del distrito de Concepción es el candidato oficial de la ANR y buscará el “rekutu”.

En tres distritos del primer departamento, el movimiento Colorado Añetete ganó: Michel Wyder en Azotey, Lucio Godoy en San Carlos del Apa y Dani Cubilla en Belén.

Mientras que en el distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño, la victoria fue de Humberto Centurión, del movimiento Causa Republicana.

En otros distritos

En Horqueta, el ganador fue Sergio Carrillo; Héctor Giménez en Loreto; Julián Ortiz en San Lázaro. En San Alfredo, el único candidato colorado fue el actual intendente Benigno Villanueva. En Yby Yaú, el ganador fue Arnaldo Barrios; el único candidato colorado en Paso Barreto fue Bruno Piccinini.

En Arroyito ganó la actual intendenta Josefina Torales. Alberto Casasnovas fue el único candidato de la ANR en el distrito de Paso Horqueta. Graciela Gamarra ganó en Itacuá.

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Liberales

Este domingo también el PLRA eligió a sus candidatos para intendentes y concejales municipales en el primer departamento. El candidato de consenso en Concepción fue el exintendente Alejandro Urbieta; en Belén, el único candidato a jefe comunal es Blas Medina.

Liz Felitas ganó en Azotey; el actual intendente Jorge Centurión fue el ganador en Horqueta. En Puentesiño ganó Néstor Coronel; Félix Díaz ganó en Loreto; Raúl Janeiro Lugo fue el único candidato en San Carlos del Apa.

En San Lázaro, Carlos González fue el candidato de consenso, al igual que Mario Báez en San Alfredo. Venancio Espinoza logró la victoria en Yby Yaú; el actual intendente de Paso Barreto, Milciades Arce, fue el ganador en ese distrito.

En Arroyito, Vicente Ortiz fue el único candidato del PLRA. Cynthia Cabañas, actual jefa comunal de Paso Horqueta, ganó las internas. Palí Ferreira logró el triunfo en Itacuá.