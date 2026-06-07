Cuatro intendentables opositores formalizan candidaturas en Asunción

Soledad Nuñez inició su jornada en el PC de la Alianza, ubicado sobre la avenida Mcal. López y Vanguardia y también acudió a la sede central de la Justicia Electoral (TSJE).

Visitó el PC del Partido Patria Querida (PPQ), que la inscribió como precandidata para habilitarla a la alianza opositora pero no votó al no estar afiliada; igualmente acompañó a varios candidatos del PLRA en sus locales de votación; visitó el PC del Partido Participación Ciudadana (PPC) y el local del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

El PLRA presentará lista propia de 24 candidatos a concejales de Asunción y las demás agrupaciones citadas y otras más integrarán una lista común con ubicaciones ya pactadas.

Rodrigo Franco alias Bukele’i también fue oficializado como candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y subió un video en sus redes sociales de su sufragio.

La agrupación también formalizó su lista única de candidatos a concejales encabezada por Tadeo Zarratea.

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También fueron formalizadas las candidaturas de Arlene Aquino por el Partido Patria Soñada y su lista de concejales encabezada por Claudia Aquino.

Igualmente, se oficializó la candidatura a intendente de Asunción del Dr. Marcelo Galli Romañach (Libertad y República) y su lista de concejales encabezada por Marcelo Codas Jacquet.

Estos cuatro intendentables se enfrentarán al candidato ganador colorado el 4 de octubre en las elecciones municipales.