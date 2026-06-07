Política
07 de junio de 2026 a la - 18:12

Cuatro intendentables opositores formalizan candidaturas en Asunción

Rodrigo Franco (PDC), intendentable de Asunción, durante la votación en la agrupación.
Rodrigo Franco (PDC), intendentable de Asunción, durante la votación en la agrupación.

Cuatro intendentables opositores formalizaron hoy, en lista única, sus candidaturas a la jefatura municipal de Asunción para las elecciones municipales 4 de octubre. Soledad Núñez, se inscribió por el PPQ pero al no estar afiliada, no votó. Representará a la Alianza Unidos Por Asunción. Los demás son Rodrigo Franco “Bukele’i” (PDC); Arlene Aquino (Patria Soñada) y Marcelo Galli Romañach (Libertad y República).

Por ABC Color

Soledad Nuñez inició su jornada en el PC de la Alianza, ubicado sobre la avenida Mcal. López y Vanguardia y también acudió a la sede central de la Justicia Electoral (TSJE).

Visitó el PC del Partido Patria Querida (PPQ), que la inscribió como precandidata para habilitarla a la alianza opositora pero no votó al no estar afiliada; igualmente acompañó a varios candidatos del PLRA en sus locales de votación; visitó el PC del Partido Participación Ciudadana (PPC) y el local del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).

El PLRA presentará lista propia de 24 candidatos a concejales de Asunción y las demás agrupaciones citadas y otras más integrarán una lista común con ubicaciones ya pactadas.

Soledad Núñez en su recorrido en el PC del Partido Patria Querida.
Soledad Núñez en su recorrido en el PC del Partido Patria Querida.

Rodrigo Franco alias Bukele’i también fue oficializado como candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y subió un video en sus redes sociales de su sufragio.

La agrupación también formalizó su lista única de candidatos a concejales encabezada por Tadeo Zarratea.

También fueron formalizadas las candidaturas de Arlene Aquino por el Partido Patria Soñada y su lista de concejales encabezada por Claudia Aquino.

Arlene Aquino.
Arlene Aquino.

Igualmente, se oficializó la candidatura a intendente de Asunción del Dr. Marcelo Galli Romañach (Libertad y República) y su lista de concejales encabezada por Marcelo Codas Jacquet.

Estos cuatro intendentables se enfrentarán al candidato ganador colorado el 4 de octubre en las elecciones municipales.

Marcelo Tomás Galli Romañach.
Marcelo Tomás Galli Romañach.