Denuncian presunta compra de cédulas en local de votación de Coronel Oviedo

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a una mujer con varias cédulas de identidad en su poder, hecho que generó sospechas sobre una eventual práctica irregular relacionada con el proceso electoral. En el lugar también se registró una fuerte discusión entre simpatizantes del Partido Colorado.

Ante consultas sobre posibles denuncias de inducción al voto u otras irregularidades, el delegado electoral Víctor Montanaro señaló que cualquier ciudadano puede presentar denuncias formales ante las autoridades electorales habilitadas en el local de votación.

El funcionario explicó que apoderados, delegados e integrantes de mesa tienen la responsabilidad de controlar posibles hechos irregulares, y recordó que existe una oficina especialmente habilitada para recibir denuncias durante toda la jornada electoral.

Montanaro indicó además que la inducción al voto constituye una conducta sancionada por la legislación vigente, pudiendo derivar en multas e incluso penas privativas de libertad.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la presentación de una denuncia formal relacionada con el video viralizado, ni tampoco sobre la apertura de una investigación por parte de las autoridades electorales o del Ministerio Público.

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Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC), quien respalda la Lista 2M encabezada por el precandidato Elvio Castro, y el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), líder político del intendente y precandidato Marcos Benítez, coincidieron en señalar que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y sin incidentes de consideración.

Ambos dirigentes manifestaron además que, independientemente de los resultados que arrojen las urnas, esperan que prevalezca la unidad partidaria y que al término de la jornada se produzca el tradicional “abrazo republicano” entre los distintos sectores internos del Partido Colorado.