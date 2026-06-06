Liberales definirán candidaturas en distritos claves del departamento de Caaguazú

Coronel Oviedo

La disputa más reñida dentro del liberalismo se presenta en la capital departamental, donde dos precandidatos buscan convertirse en el representante partidario para las elecciones generales.

Por un lado se encuentra la actual concejala municipal Rosana Bogado, quien compite por la Lista 3 del movimiento Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria. Su adversario es el abogado René Ávalos, quien se presenta por la Lista 9 del movimiento Frente Radical.

Rosana Bogado integra actualmente la Junta Municipal de Coronel Oviedo para el periodo 2021-2026 y se ha caracterizado por mantener una postura crítica hacia la administración del intendente Marcos Benítez (ANR-HC).

Durante su gestión legislativa, la edil impulsó cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras, posicionándose como una de las principales voces opositoras dentro del cuerpo legislativo municipal.

La concejal busca además convertirse en la primera mujer en ocupar la intendencia de Coronel Oviedo. Su trayectoria política es relativamente reciente y hasta el momento no registra controversias de relevancia que hayan afectado seriamente su imagen pública.

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Por su parte, René Ávalos cuenta con una extensa trayectoria dentro de las filas liberales. Fue concejal municipal durante los periodos 2006-2011 y 2011-2016.

Posteriormente se desempeñó como asesor jurídico de la Gobernación de Caaguazú entre 2018 y 2023, durante la administración del entonces gobernador Alejo Ríos Medina.

Al igual que su adversaria, Ávalos mantuvo una postura crítica hacia las administraciones municipales de turno. Sin embargo, sectores políticos cuestionan que durante su paso por la Gobernación no haya realizado pronunciamientos públicos sobre denuncias relacionadas con la gestión departamental.

Caaguazú

En la denominada Capital de la madera, el escenario político aparece mucho más tranquilo debido a que el liberalismo logró consensuar una candidatura única para las próximas elecciones municipales.

El candidato es el actual diputado nacional Alejo Ríos Medina, quien competirá por la Lista 15 del movimiento Unidad para la Victoria.

Ríos Medina ya ocupó la intendencia de Caaguazú entre 2010 y 2018, aunque dejó el cargo antes de concluir su segundo mandato para postularse a la Gobernación de Caaguazú, elección que finalmente ganó.

Durante su carrera política, su gestión fue objeto de cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos, especialmente durante su administración al frente de la Gobernación de Caaguazú.

Investigaciones periodísticas revelaron además presuntas sobrefacturaciones en la provisión de merienda escolar, situación que generó fuertes críticas desde diversos sectores políticos y ciudadanos.

J. Eulogio Estigarribia

En la ciudad industrial del departamento también se presenta un escenario de consenso partidario.

El candidato liberal es el actual concejal departamental Nelson Navarro, quien competirá por la Lista 3 del movimiento Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria.

Navarro representa a una nueva generación de dirigentes liberales que buscan consolidar espacios de liderazgo en el departamento de Caaguazú.

Si bien protagonizó algunos desacuerdos y denuncias cruzadas con sus correligionarios, su figura no estuvo vinculada a controversias de gran impacto político, por lo que busca posicionarse como una alternativa de renovación dentro del liberalismo regional.

Las internas de este domingo serán determinantes para definir el panorama electoral de cara a las elecciones municipales, especialmente en distritos considerados estratégicos por su peso político y económico dentro del departamento de Caaguazú.