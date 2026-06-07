Denuncian supuesta inducción al voto en Lambaré; miembros de mesa responden

En la escuela Rca. De Ecuador de Lambaré denunciaron una supuesta inducción al voto. El hecho fue desmentido por los miembros de mesa, quienes decidieron ayudar ante el pedido de una persona que llegó solo hasta el lugar de votación.

Un señor de aproximadamente 80 años se acercó a la mesa de votación y solicitó ayuda a los integrantes de la mesa para poder ejercer su voto.

“En la mesa hay apoderados de varias listas y decidimos que uno vaya a ayudarle y me tocó a mí. Todos estaban escuchando cuando le daba las indicaciones de cómo hacer para votar, pero en ningún momento le dije por cuál candidato hacerlo”, señaló Natali.

En casos como este, la persona puede pedir a alguien de su confianza, a algún familiar o a alguien de la mesa para que le ayude con las indicaciones. “Lo máximo que se puede hacer es colocarle la papeleta y luego se le deja que elija sus candidatos”, explicó.

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“Además, yo no estaba al lado del señor, estaba a un costado del lugar donde está la máquina para votar”, finalizó.